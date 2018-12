Keskisuomalaisen Ilkka Kulmala sai jääkiekkojournalistien elämäntyöpalkinnon

Keskisuomalaisen urheilutoimittaja Ilkka Kulmala, 63, on saanut Suomen jääkiekkojournalistit ry:n Pentti Lindegren -elämäntyöpalkinnon. Palkinto ojennettiin maanantaina Suomen jääkiekkomaajoukkuiden tiedotustilaisuudessa.

Tarinavetoisesta ja humaanista kirjoitustyylistään tunnettu Kulmala on työskennellyt Keskisuomalaisessa yli neljä vuosikymmentä, joista merkittävimmän siivun urheilutoimituksessa.

– Onhan tuota matkaa tehty kynän ja jääkiekon kanssa. Syksyllä 1977 aloitin Hippoksen tekojäällä, jossa "mediapaikkani" sijaitsi vierasjoukkueen jäähyaitiossa. Oli oltava tarkkana ja pidettävä naama peruslukemilla, etteivät jäähylle komennetut, joskus lämpöisinä käyneet pelaajat, alkaneet taklata poikittaisella mailalla myös toimittajaa. Ura olisi voinut jäädä lyhyeksi, Kulmala muistelee.

Kulmala on on saanut vuosien varrella palkintoja niin urheilutoimittajana kuin jääkiekkotoimittajana. Suuren journalistipalkinnonsaajaksi hän oli ehdolla vuonna 2012. Pelkästään jääkiekkotoimittajaksi hän ei itseään halua mieltää, vaikka lätkäleima kulkeekin hartioilla sitkeästi mukana.

– Joskus jääkiekkotoimittajan leima on ärsyttänytkin, sillä koen kuitenkin, etten ole yhden lajin erikoismies. Mutta toisaalta: kestän moisen polttomerkin. Sillä on laji myös antanut melkoisesti, on ollut mielenkiintoista raportoida Jyväskylän ja Keski-Suomen kehittymisestä suomalaisen jääkiekkoilun mustasta pisteestä yhdeksi lajin valtakeskukseksi.

Maanantaina elämäntyöpalkinnon sai myös Aamulehden urheilutoimittaja Tapani Salo. Kulmala palkittiin numerolla 17, Salo numerolla 18.

– Jääkiekkojournalistien myöntämässä palkinnossa oli hauskinta se, että pokkasin kollegojen huomionosoituksen yhdessä Aamulehden samanikäisen ja pitkäaikaisen työkaverini Tapani Salon kanssa. Ollaan niin sanotusti sielun veljiä. Pääsin vielä kuittaamaan, että olin järjestyksessä 17:s Pentti Lindegren -palkinnon saaja, Tapsa vasta 18:s, Kulmala veistelee.