KeuPa HT lähestyy taas flowtilaa – "Nyt on reipas ja iloinen meininki"

KeuPa HT on jälleen pääsemässä keväiseen flowtilaan.

Selvä signaali runkosarjassa vaisusti esiintyneen keuruulaisjoukkueen maaliskuisesta iskukyvystä saatiin maanantai-iltana joukkueen kotihallissa. KeuPan puolivälierävastus Kokkolan Hermes taipui neljännessä yhteenotossa numeroin 6–3 (2–2, 1–0, 3–1).

Tulos merkitsi sitä, että KeuPa tasoitti otteluvoitot lukemiin 2–2. Hermes vei kaksi ensimmäistä kamppailua, sen jälkeen on tahtipuikkoa heiluttanut viime kauden Mestis-mestari KeuPa. Kokkolalaisryhmä lähti playoff-vaiheeseen runkosarjan voittajana, KeuPa sijalta kahdeksan.

– Ollaanko flowssa, päävalmentaja Niko Härkönen mutusteli sanaa.

– No, ehkä jotain sellaista on havaittavissa. Joukkueessa on reipas ja iloinen meininki, eikä vapaamatkustajia ole.

Hermeksellä on kuitenkin edelleen kotietu.

– Ei tämä sen kummempaa ole kuin matkustetaan jälleen ylihuomenna Kokkolaan pelaamaan jääkiekkoa, Härkönen huomautti.

Maanantai seurasi uskollisesti sarjan saamaa trilleriluonnetta. Isännät hallitsivat etenkin avauserässä pelitapahtumia, mutta kamppailun voittomaali (4–3, Teemu Huttu) syntyi vasta kolmannen erän puolivälin jälkeen. Numerot karkasivat, kun kotijoukkue takoi lopussa vielä ylivoimaosuman ja toimitti yhden kiekon tyhjään maaliin

– Tasaista oli. Hermeksellä oli varsinkin toisen jakson lopussa paikkansa, mutta me puolustimme hyvin, Härkönen näki.

– Myös maalivahtipeli (Samuli Tervo) on nyt kiitettävällä tasolla.

KeuPan tehopakkaus oli nuorten maailmanmestari Anttoni Honka. 18-vuotias puolustaja on kotiutunut joukkueeseen ja merkkasi tehot 2+1. KooKoo:hon ensi kaudeksi siirtyvä kultakypärä Jesse Pelamo iski maalin ja syötti toisen. Kokenut hyökkääjä Juuso Mörsky keräsi tehot 0+3.

Välieriin marssimiseen vaaditaan neljä voittoa. Joukkueet iskevät yhteen seuraavan kerran keskiviikkona Kokkolassa. Keuruulle karavaani palaa perjantai-iltana. Keskisuomalaiskaupungin katsojatkin alkavat pikkuhiljaa herätä pudotuspelikevääseen. Maanantaina iglun yleisömäärä oli 502.