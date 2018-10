KeuPa HT painoi päälle Joensuussa – hävisi 1-5

Hallitseva Mestis-mestari KeuPa HT ei ole uuden kauden alussa viihtynyt reissun päällä. Keskiviikkona keuruulaisjoukkue pistäytyi Joensuussa, jossa Jokipojat tervasi ja höyhensi vieraansa lukemin 5–1 (1–0, 2–0, 2–1).

Mestiksen avauskierroksella kävi samoin Vantaalla: silloin Kiekko-Vantaa kukisti KeuPan 5–0.

Keskiviikon tulos on hämmentävä, kun katselee kamppailun statistiikkaa. Maalivahtien torjuntojen perusteella KeuPa painoi rajusti päälle: Jokipoikien Niilo Halonen kirjautti 35 torjuntaa, KeuPan Paavo Hölsä vain 15.

– Kävi samoin kun Vantaalla: paikat oli, mutta ei saatu kiekkoa sisään, KeuPan valmentaja Niko Härkönen myönsi.

Härkönen ei kuitenkaan ollut huolestunut maalinteosta vaan puolustamisesta.

– Joukkue on hyökkäysorientoitunut ja ne osumat kyllä tulevat sieltä. Nyt on parsittava puolustusta, joka aina on hyökkäyksenkin siemen. Kymmenen takaiskua kahdessa vierasottelussa on aivan liikaa.

KeuPa HT:n ainokaisen iski Joensuussa paluumuuttaja Juuso Mörsky. Joukkue kohtaa perjantaina kotihallissa LeKin.