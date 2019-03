KeuPa lähtee tänään puolivälierien toiseen otteluun karmea tappio niskassaan – "Hermes sai playoff-moodin nopeammin päälle"

KeuPa HT pelaa tänä iltana Keuruun jäähallissa kauden ensimmäisen playoff-kotiottelunsa. Vieraaksi puolivälieräsarjan toiseen osaotteluun saapuu Kokkolan Hermes.

Syksyllä 2014 Mestis-taipaleensa aloittanut, viime keväänä komeasti mestaruuteen asti porskuttanut KeuPa on pudotuspelien avauskierroksella tiukassa paikassa. Ylipäänsä playoff-peleihin pääsystä keuruulaiset joutuivat tällä kertaa vääntämään runkosarjan loppukierroksille saakka.

– Totta kai me ollaan haastajia, kun vastassa on runkosarjan kärkijoukkue. Runkosarjassa pelattiin 50 ottelua ja sen perusteella Hermes ansaitsi kärkipaikkansa. Meidän pitää sitä tilastoa kunnioittaa. Toisaalta meidän ottelut runkosarjassa Hermestä vastaan (2 voittoa, 4 tappiota) olivat kaikki tasaisia, KeuPan hyökkääjä Juuso Mörsky pohtii.

Hermeksen ja KeuPan välinen puolivälieräsarja käynnistyi Kokkolassa tiistai-iltana. Sen ottelun perusteella vastakkain ovat todellakin runkosarjan voittaja ja kahdeksas, sillä Hermes nappasi ensimmäisen kiinnityksen mitalipeleihin puhtaasti 5–0. Hermes meni jo ensimmäisessä viidessä minuutissa 3–0-johtoon Oskari Uomalan, Joonas Niemelän ja Jussi Nättisen maaleilla.

– Hermes sai playoff-moodin nopeammin päälle. Me tunaroitiin eka erä ja jäätiin heti takaa-ajajiksi. Pikkaisen vielä kovemmalla asenteella pitää näihin peleihin tulla jatkossa, tietää 29-vuotias Mörsky, joka ennen tätä kautta pelasi edellisen kerran Keuruulla vuosina 2013–2016.

Jos KeuPan kuluva kausi on ollut edellistä selvästi hankalampi, Hermeksen sesonki vasta onkin ollut täyskäännös edelliseen verrattuna. Kokkolalaiset eivät ole 2015 alkaneella Mestis-jaksollaan yltäneet kertaakaan mitalipeleihin. Viime kaudella Hermes jäi runkosarjassa peräti toiseksi viimeiseksi säilyttäen Mestis-paikkansa vasta karsintojen kautta.

Vaikka Hermes sai täksi kaudeksi pitkän liudan vahvistuksia, oli runkosarjan voitto suuryllätys. Avainpelaajiin ryhmässä kuuluu JYP-kasvatti Samu Markkula. 25-vuotias laitahyökkääjä sijoittui koko Mestiksen runkosarjan tilastopörssissä toiseksi tehoin 16+47=63, mikä osoittaa miehen merkityksen etenkin maalipaikkojen rakentajana.

– Hermes on nuorekas, luisteluvoimainen ja hyökkäävä joukkue. Me kuitenkin tiedetään hyvin, miten he pelaavat, eikä sieltä mitään suuria yllätyksiä pitäisi tulla, Mörsky arvelee.

Välieriin etenemiseen vaaditaan neljä voittoa, joten puolivälierät jatkuvat tämän illan jälkeen vähintään kahdella ottelulla; lauantaina Kokkolassa ja ensi maanantaina Keuruulla. Mörsky uskoo, että keuruulaisilla on mahdollisuutensa etenkin puolustuspelin onnistuessa. Runkosarjassa KeuPa päästi 139 maalia ollen sen tilaston kolmanneksi paras joukkue.

– Puolustus on meidän kivijalka ollut läpi kauden ja siihen luotan edelleen tiistain rumasta tappiosta huolimatta, Mörsky toteaa.

Mestiksen toinen puolivälieräottelu KeuPa HT–Hermes pelataan Keuruun jäähallissa torstaina 21. maaliskuuta klo 18.30 ja neljäs maanantaina 25. maaliskuuta klo 18.30.