KeuPa saa vuoden viimeiseen kotiotteluun vieraaksi SaPKon – ”Pidettiin treeneistä viikko täyslepoa”

Jääkiekon Mestiksen pariviikkoinen joulutauko on ohi. KeuPa HT:n ottelut jatkuvat ennen vuodenvaihdetta parin ottelun verran.



Huomenna, perjantai-iltana, Keuruulle saapuu vieraaksi SaPKo Savonlinnasta. Lauantaina KeuPa matkaa Kokkolan Hermeksen vieraaksi.



– Pidettiin joukkuetreeneistä seitsemän päivää täyslepoa. Tauko tuli hyvään saumaan, sillä aika kapealla materiaalilla vedettiin ennen sitä, KeuPan päävalmentaja Niko Härkönen kommentoi tapaninpäivänä.



Mestiksen hallitseva mestari sai ennen sarjatauon alkua täyteen 25 ottelua eli tasan puolet runkosarjan koitoksista. Niissä KeuPa on kerännyt 11 voittoa, minkä myötä sijoitus sarjataulukossa on tällä hetkellä kahdeksas.



Huomenna vastaan saapuva SaPKo on kaksi pistettä ja yhden sijoituksen keuruulaisia perässä. SaPKo on pelannut kaksi ottelua vähemmän. Viime kaudella KeuPa voitti runkosarjan ja SaPKo sijoittui toiseksi. Lopulta KeuPa eteni historialliseen mestaruuteensa asti, kun taas Savonlinnaan menivät pronssimitalit. Tämä kausi on siis sujunut molemmilta joukkueilta toistaiseksi selvästi mollivoittoisemmin.



Tosin ennen sarjataukoa KeuPan peli vaikutti nousujohtoiselta. Joulukuun neljästä aiemmasta ottelusta keuruulaisten saldona on kolme voittoa.



-SaPKo on laadukas porukka, jolta löytyy neljä tasaista kentällistä. He tykkäävät pitää kiekkoa paljon niin kuin mekin. Meidän pitää siis pysyä kiekossa ja samalla ottaa heidän suurin vahvuus pois, Härkönen suunnittelee.



Alkukaudesta SaPKon tehokkain hyökkääjä on ollut viime kaudella Mestiksen vuoden tulokkaana palkittu Matias Lainio, joka on iskenyt 22 ottelussa tehot 7+14. Vastaavasti KeuPan ykköspyssy Jesse Pelamo on esiintynyt alkukauden otteluissa tehoin 9+11.



KeuPan riveistä puuttuu nuori puolustaja Anttoni Honka, joka on nuorten maajoukkueen mukana vastikään Kanadassa alkaneissa U20 MM-kisoissa. Tosin ainakaan toistaiseksi Hongan kisapassia rapakon takana ei ole leimattu. Lisäksi KeuPalta sivussa ovat pitkäaikaispotilaat Samuel Savonen, Joni Piipponen ja Roope Repo.



Jääkiekon Mestistä Keuruun jäähallissa: KeuPa HT – SaPKo pelataan perjantaina 28.12. klo 18:30.