KeuPalla jäljellä kymmenen runkosarjapeliä – Mestiksen hallitseva mestari käy yhä taistoa viimeisistä playoff-paikoista

Mestiksen runkosarjasta käynnistyvät KeuPa HT:n osalta tänään kymmenen viimeistä ottelukierrosta. Hallitseva mestari käy kiivasta kamppailua playoff-peleihin yltämisestä.

Tällä hetkellä KeuPa on sarjataulukossa sijalla yhdeksän. Sija kahdeksan ja viimeinen playoff-paikka on kahden pisteen päässä. Kahdeksantena oleva K-Vantaa on kuitenkin pelannut peräti kolme ottelua keuruulaisia enemmän. Seitsemäntenä oleva RoKi on KeuPaa neljä pinnaa edellä, kaksi ottelua enemmän pelanneena.

– Runkosarjan lopun tavoite on ottaa mahdollisimman paljon voittoja ja tarrata kiinni playoff-paikkaan. Eipä tässä muuta tarvitse nyt miettiä. Maksimisuoritusta lähdetään jokaisesta ottelusta hakemaan, KeuPan päävalmentaja Niko Härkönen tiivistää.

Helmikuussa KeuPa on pelannut toistaiseksi viisi ottelua. Niistä joukkue on voittanut kolme ensimmäistä ja hävinnyt kaksi viimeisintä. Keskiviikkona KeuPa kärsi jatkoaikatappion Joensuussa Jokipoikien vieraana.

– Viime perjantain 1-5-tappio Ketterää vastaan oli todella surkea peli meiltä. Keskiviikkona saatiin Joensuussa hommaa raiteilleen ja oltiin hyvin pelin päällä, maalinteko vain tökki. Jokipojat-ottelun tyyppisellä tekemisellä otetaan kyllä jatkossa paljon pisteitä, uskoo Härkönen.

Nyt keuruulaisilla on edessä tuplakotipeli. Tänä iltana vieraaksi Keuruun jäähalliin saapuu sarjakärki LeKi eli Lempäälän Kisa, huomenna häntäpään IPK Iisalmesta. Joukkueet ovat Härkösen näkemyksen mukaan melko erilaisia.

– Kaikkineen erittäin kova viikonloppu. LeKistä ei tällä hetkellä vastustaja voi hirveästi koveta. Se on erittäin hyökkäävä ja taitava joukkue. IPK:ta vastaan tulee enemmän kamppailupeli – he ovat rymistelevä joukkue.

Tämän vuoden puolella KeuPan kokoonpano on elänyt jonkin verran esimerkiksi loukkaantumisten vuoksi. Lainasopimuksen myötä Keuruulla ovat tammi-helmikuun aikana pelanneet Suomi-sarjan Karhu HT:sta saapunut Kasperi Nuto sekä liigajoukkue HPK:sta saapunut Jaakko Kuusisto. He ovat kuitenkin palanneet jo omiin seuroihinsa.

Sen sijaan Suomi-sarjan jyväskyläläisseura Liikunnan Riemusta siirtyneet Jani Ollitervo ja Emppu Pulliainen jatkavat KeuPan paidassa kauden loppuun asti. He ovat KeuPalle tuttuja pelaajia jo aiemmilta kausilta. Lisäksi Härkönen kertoo, että joukkue saa tuttuun tapaan apuja JYPin nuoriso-osastolta tilanteen niin salliessa. Tänään ja huomenna mukana lienevät ainakin puolustajat Roni Allen ja Olli-Petteri Viinikainen.

Jääkiekon Mestistä Keuruun jäähallissa: KeuPa–LeKi perjantaina 22. helmikuuta klo 18.30 ja KeuPa–IPK lauantaina 23. helmikuuta klo 17.00.