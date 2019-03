KeuPan runkosarja huipentuu Mestiksen kärkikaksikkoa vastaan: ”Saadaan hyvää videomateriaalia pudotuspelejä ajatellen”

KeuPa HT on löytynyt läpi kuluvan kauden Mestiksen sarjataulukosta playoff-viivan tuntumasta. Ennen runkosarjan kahta päätöskierrosta hallitseva mestari on vihdoin varmistanut paikkansa pudotuspeleissä.



KeuPa lähtee pudotuspeleihin sijalta seitsemän tai kahdeksan. Ennen playoff-karkeloita KeuPa mittaa vielä tasonsa sarjataulukon kärkikaksikkoa eli Hermestä ja LeKiä vastaan. Samaisesta kaksikosta jompikumpi asettuu KeuPan vastustajaksi ensi tiistaina alkavissa puolivälierissä.



– Hyvillä fiiliksin, kun playoff-paikka on varma. Nyt keskitytään näissä runkosarjan peleissä vielä ennen kaikkea oman pelin kehittämiseen. Toki tästä saadaan samalla hyvää videomateriaalia pudotuspelejä ajatellen. Voidaan tehdä joukkueelle videoklippejä, kun selviää, kumpi tulee pudotuspeleissä vastaan, KeuPan päävalmentaja Niko Härkönen pohtii.

Runkosarjan viimeinen kotiottelu



Tänään KeuPa saa vieraaksi runkosarjan viimeiseen kotiotteluun Kokkolan Hermeksen, joka pitää hallussaan kärkipaikkaa paremman maalieron turvin ennen LeKiä. Perjantaina viimeisessä runkosarjapelissä KeuPa vierailee Lempäälässä.



– Molemmat ovat samantyylisiä, nopeita ja hyökkääviä joukkueita. Jos saadaan pidettyä puolustus tiukkana, hyökkäystilaa kyllä aukeaa meillekin eli omasta hyökkäyspelaamisestamme en ole huolissani, Härkönen pohtii pelin osa-alueita.



Kaiken kaikkiaan viidestä tämän kauden aiemmasta kohtaamisesta Hermestä vastaan KeuPa on onnistunut voittamaan kaksi. LeKiä vastaan KeuPan saldo kuluvalta kaudelta on mainio, sillä keuruulaiset ovat voittaneet kaikki kolme kohtaamista.

Kokoonpanoon voi olla tulossa vielä muutoksia



Playoff-karkeloihin KeuPan kokoonpano saattaa totuttuun keväiseen tapaan vielä muutoksia kokea. Siihen vaikuttaa ennen kaikkea se, selviääkö JYP playoff-peleihin vai alkaako jyväskyläläisten kesäloma harvinaisen varhain. Se taas ratkeaa vasta huomenna, torstaina, Liigan runkosarjan päätöskierroksella, jolla itse JYP ei enää edes pelaa.



– Katsotaan JYPin tilanne ensin rauhassa. Luulen, että muutamia muutoksia tulee vielä meidän kokoonpanoon, mutta tarkemmin en osaa niistä toistaiseksi sanoa, Härkönen kertoi.



Mestiksen runkosarjaottelu KeuPa HT – Hermes pelataan Keuruun jäähallissa keskiviikkona 13. maaliskuuta klo 18.30.