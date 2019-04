KeuPan superlupaus möhli ja autokauppias kuittasi – Ketterä voiton päässä mestaruudesta

KeuPa HT on nalkittu vanhan kirkon jalkapuuhun jääkiekon Mestiksen finaalisarjassa. Kolme tasaista kamppailua on takana, niistä KeuPalle on napsahtanut kolme tappiota.

Lankalauantain reipasotteinen taistelu Imatralla sai keuruulaisittain murheellisen päätöksen. Ketterä latoi ratkaisun jatkoerän alussa: 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0).

Näin imatralaisyhdistelmä johtaa finaalisarjaa jo voitoin 3–0. Maanantaina Keuruulla sillä on katkon ja sitä kautta mestaruusjuhlan paikka.

Lauantain taiston päätös oli dramaattinen.

KeuPalla oli jatkoerän ensimmäisellä minuutilla maukas paikka tappaa kamppailu. Ei onnistumista.

Ketterä käänsi nopeasti, mutta sen hyökkäys näytti jo valuvan hukkaan. Kiekko oli KeuPan puolustusalueella Anttoni Hongan lavassa. Jälleen hurjat peliminuutit uurastanut 18-vuotias puolustaja teki kuitenkin kovan virheen Hän sutaisi huolimattomasti rystyllä laatan suoraan vastustajalle. Henry Karjalainen kiitti ja pommitti pelivälineen oikeaan ylämummoon: 61.05 ja 2–1.

– Maaginen ranne autokauppias Karjalaiselta, kotijoukkueen valmentaja Maso Lehtonen ihasteli.

KeuPan käskijä Niko Härkönen oli toisenlaisissa tunnelmissa.

– Harmittava loppu. Ensin paikka itsellä, sitten kaveri kääntää ja ratkaisee, Härkönen kuittasi.

Honkaa hän ei lehdistötilaisuudessa soimannut.

Varsinainen peliaika sujui tasaisen rallin merkeissä. Kumpikaan joukkue ei arkaillut vyöryttää ahnaita hyökkäyksiä. Toisaalta myös puolustustyöskentely oli tiivistä.

Pienen luokan yllätys kuitenkin oli, että maaleja nähtiin ainoastaan kaksi. KeuPa roikkui Janne Kumpulaisen tarkan rannekudin (0–1 ajassa 26.18) turvin pitkään johdossa.

Toisen jakson lopussa Ketterä otti hallinnallisen yliotteen ja piti sen hienokseltaan itsellään kolmannen jakson loppuun asti. Palkinto tuli ajassa 51.50, kun Valtteri Niemi sai lakaistua maalin nurkalta tasoitusosuman.

Muut paikat kilpistyivät erinomaisesti torjuneeseen KeuPa-vahti Samuli Tervoon.

Tappio kismitti Härköstä, mutta hän näki illassa myös paljon positiivista.

– Meiltä finaalisarjan paras peli, KeuPan käskijä näki.

– Olen tyytyväinen puolustamiseen. Nyt olimme huolellisia.

Parannettavaakin toki löytyi.

– Vastustajan maalin edessä on oltava maanantaina vahvempi. Kakkoskiekkoihin ei menty tänään riittävän terävästi.

Härkönen valoi uskoa ryhmäänsä.

– Ei muuta kuin ruokaa naamaan ja kohti maanantaita, hän totesi.

Monen mielestä mestaruus ratkesi käytännössä jo lauantaina. He eivät usko KeuPan nousuun 0–3-tilanteesta.

Todella vaikea temppu joukkueella kiistatta on edessä, mutta toisaalta: seurahistoria tuntee paljon huimempiakin ihmetekoja.