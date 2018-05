"Keuruun Kovaltshuk" innostui aamun uutisesta - "Kaikki otetaan vastaan"

Olli Palola oli mukana Minskin hopealeijonissa neljä vuotta sitten, mutta sen jälkeen "Keuruun Kovaltshukia" ei ole näissä karkeloissa nähty. Tanskan kisoihin valinta osui taas jokerihyökkääjän kohdalle, mutta kaksi ensimmäistä ottelua Palola seurasi katsomosta.

Tiistaiaamu toi kuitenkin Palolan kiihkeästi odottaman uutisen, hän pääsee kokoonpanoon mukaan.

- Aika kova polte on pelaamaan, on sitä tässä odoteltu. Hienoa oli kuulla aamulla, että leima lyödään passiin, Palola myhäili.

Palola aloittaa 13. hyökkääjänä eikä peliajasta ole vielä takeita, mutta hän vakuuttaa olevansa valmis mihin vaan.

- Saa nähdä, mitä sieltä tulee. Kaikki otetaan vastaan. Aikanaan Minskissä kisat alkoivat myös 13. hyökkääjänä, mutta pääsin sitten pelaamaan ja ihan hyvinhän se meni, neljä maalia uransa toistaiseksi ainoassa MM-turnauksessa laukonut hyökkääjä sanoi.

Päävalmentaja Marjamäki totesi, että Palola on hyvässä vireessä. Kuinka hyvässä vireessä Palola on?

- Kyllä Palola on hyvässä vireessä. Kuntoa on pidetty yllä ja oltu maalivahtijäillä. Ne on tosin vähän liian hyvin ottaneet kiekkoja kiinni, hän murjaisi.