Kisajärjestäjät panttaavat puolivälierien pelipaikkoja - "Se kerrotaan, kun aika on"

Leijonien puolivälieräpaikka ei vielä lopullisesti varmistunut lauantai-illan Kanada-voitolla, mutta todennäköisyys B-lohkon neljän sakista putoamiselle on nyt melkoisen pieni. Mikäli Suomi kaataa tänään Saksan varsinaisella peliajalla, paikka pudotuspeleissä varmistuu.

Se ei sitten olekaan varmaa, missä Suomi puolivälieränsä pelaa. Lähtökohtaisesti tilanne on se, että lohkon kolmas ja neljäs joukkue matkaavat ensi torstaiksi Kööpenhaminaan, josta puolestaan kolmonen ja nelonen saapuvat Herningiin. Isäntämaana Tanskalla on kuitenkin oikeus valita, missä se mahdollisen puolivälieränsä pelaa.

Herningissä liikkuu voimakkaana tieto, jonka mukaan Tanska haluaisi viedä puolivälieränsä maan pääkaupunkiin, vaikka piskuinen Herning on tanskalaiskiekkoilun kehto. Useimmiten isännän oikeus on tarkoittanut sitä, että se on pelannut puolivälieränsä samassa kaupungissa kuin alkulohkon.

Tanskan on ilmeisesti tarkoitus toimia toisin, mutta virallista vahvistusta asialle ei saatu.

- Tanskan mahdollisen puolivälierän pelipaikkakuntaa ei ole vielä virallisesti julkistettu. Se julkistetaan sitten, kun sen aika on, sanoi Herningin mediavastaava Brit Sörensen Onwumelu.

Tanskalla on enää yksi alkulohkon ottelu pelaamatta, mutta se voi teoriassa vielä vaikka voittaakin lohkon. Juuttien todennäköisin sijoitus lienee kuitekin neljäs, jolloin se ei "sotkisi" puolivälierien kaaviota. Paitsi siinä tapauksessa, että joukkue päättääkin jäädä Herningiin.