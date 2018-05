Kokenut Norja, nuorekas Suomi - Pitäisikö Granlund siirtää laitahyökkääjäksi?

ASETELMA: Eilen vapaapäivää viettänyt Norja on yhtenäinen ja aggressiivinen joukkue, jonka ydinryhmä on hinkannut pitkään maajoukkueessa. Pelaajamateriaaliltaan vuonomaa ei toki leijonille pärjää, mutta keski-iältään turnauksen kolmanneksi vanhin joukkue on näissä karkeloissa kokenut.

Kun Suomella on illan kokoonpanon osalta esittää 225 pelattua MM-kisaottelua, on Norjan vastaava lukema 701. Maan MM-kisojen kaikkien aikojen ottelutilaston top 10:stä on tässä joukkueessa mukana viisi pelaajaa. Ryhmä on lähestulkoon sama kuin helmikuussa olympialaisissa, kun Norja taipui leijonille 5-1.

Latvia hävisi leijonille lopulta samoin 1-8 -lukemin kuin Etelä-Korea, mutta sunnuntain ottelu oli silti askel kohti tasaisempaa kiekkopeliä. Saman suunnan pitäisi jatkua, vaikka Norja hävisikin avausottelussaan Latvialle jatkoajalla 2-3. Toisessa kamppailussaan se puolestaan päihitti Saksan voittomaalikisassa 5-4.

Päivänselvä haastaja Norja silti on. Huolimatta siitä, että Suomi on käynyt Herningissä toistaiseksi ikään kuin kahdella sylinterillä, kun Sebastian Ahon kakkosketju on säkenöinyt ja Janne Pesosen nelonen hoitanut oman tonttinsa jämerästi. Kapteeni Mikael Granlundin ykkösketju sen sijaan on etsinyt itseään, Antti Suomelan kolmonen puolestaan pelannut melkoisen vähän.

Leijonien kokoonpanossa ei ole mitään mullistavaa, hädin tuskin edes muutoksia. Harri Säteri palaa aloittavaksi maalivahdiksi ja Olli Palola nousee kokoonpanoon 13. hyökkääjäksi.

ARVIO: Olettaa sopii, että Ahon poppoo ottaa jälleen aloitteet itselleen heti kättelyssä ja laittaa hyrskynmyrskyn. Jos muilta ketjuilta tulee sopivasti tulitukea, voi voittomarginaali repsahtaa 3-4 maalin suuruiseksi. Tai vaikka ei tulisikaan. Pitää toki muistaa, että vaikeuksia leijonat ei ole Herningissä vielä kohdannut. On mielenkiintoista nähdä, miten joukkue reagoi, jos sellaisia tulee. 5-1 -voitto olympialaisten tapaan ei liene silti kaukana totuudesta.

SEURAA HEITÄ: Mikael Granlund tulikin jo mainittua. Kipparin ykkösmissio Herningiin saapumiselle ei ollut henkilökohtaisen pistetilin kartuttaminen, mutta silti 0+1 saldo - kun vastassa ovat olleet Etelä-Korea ja Latvia - on inasen huolestuttava. Meno on ollut jotenkin raskasjalkaista ja miehestä saisi enemmän irti laidassa kuin keskellä. Mutta kuka sitten ykkösketjun keskelle?

Norjan kapteeni Jonas Holøs nousee tässä kamppailussa maansa kaikkien aikojen MM-ottelutilastossa jaetulle ykkössijalle takavuosien vakioluudan Mats Tryggin kanssa 84 ottelulla. Aikanaan 39 NHL-otteluakin pelannut Holøs ei ole kivitalon kokoinen, mutta vahva ja fyysinen puolustaja hän on. Alakerran liideri pelaa MM-kisoissa jo 14. kertaa ja ikää on vasta 30 vuotta, joten Petteri Nummelinin ennätys 15 MM-turnausta mennee Holøsin käsittelyssa rikki niin että paukkuu.