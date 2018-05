Kolumni: Ihme seppä, jonka henkselit eivät paukahtele

Onhan se nyt ollut selvää pidemmän aikaa, että Sebastian Aho on ihme seppä. Mutta ei auta, Aho pystyy hämmästyttämään yhä uudelleen.

On totta, että Ahon kahdessa ensimmäisessä maalissa Yhdysvaltoja vastaan oli joulupukki mukana, mutta silti. Liki neljää pistettä per peli turnauksen alussa paukuttanut hyökkääjä "hiipui" otteluissa Tanskaa, Kanadaa ja Saksaa vastaan "vain" piste per peli tahtiin. Kun pelattiin lohkovoitosta ja helpommasta puolivälierävastuksesta - kaikki kunnia Sveitsille toki - Aho astui jälleen esiin tehojen(kin) muodossa. Hattutemppu.

Ja tuurimaalejakaan et tee, jos et tee ensin oikeita asioita. Ja niitä Aho jatkuvasti tekee. Ihme seppä.

Heinäkuussa 21 vuotta täyttävä oululainen näyttää siltä, että ainakin minä kysyisin nuorukaiselta paperit kerran kerrasta, jos sattuisin toimimaan portsarina. Aho ei näytä siltä, että pystyisi kamppailemaan kiekkokaukalossa satakiloisten mörköjen kanssa.

Mutta niin vain pystyy. Yläkropaltaan vähän pulkannarun oloisen nuorukaisen keskivartalon lihakset ovat väkivahvat ja reisissä on jerkkua. Kun nämä ominaisuudet yhdistetään veitsenterävään peliälyyn ja timanttisiin ajoituksiin, saadaan tämän hetken paras suomalainen jääkiekkoilija.

Aho kirjautti jo pelkkien alkusarjapelien jälkeen leijonahistorian ennätyspisteet 9+8=17 yhdessä MM-turnauksessa. Maalimäärällään hän nousi sivuamaan myös suomalaispelaajien yhden turnauksen maaliennätystä. Yhdeksään osumaan ovat aiemmin pystyneet Lauri Mononen (1972), Hannu Järvenpää (1985), Jarkko Varvio (1992) sekä Jarkko Immonen (2011). Tässä turnauksessa hän on tällä haavaa ykkönen sekä piste- että maalipörssissä.

Jollakulla saattaisivat jo henkselit hieman paukahtaa, mutta ei Aholla. Hän pidättäytyy johdonmukaisesti puhumasta itsestään, korostaa vain ja ainoastaan joukkuetta ja ketjukavereitaan sekä halua voittaa. Pelin jälkeen Aho viettäisi aikaansa mieluummin ihan jossain muualla kuin median edessä haastattelualueella, mutta nämäkin velvoitteet hän hoitaa kokeneen ammattilaisen viileydellä. Vaikka ei vielä sellainen olekaan.

Leijonat kompasteli Herningissä sekä Tanskan että Saksan kanssa. Sveitsissä piilee kenties ohuesti sama vaara, mutta silti tohtii ennakoida, että Ahon johdolla joukkue marssii vähintään välieriin, jopa finaaliin asti. Miksei mestariksikin.

Mutta ei niin hyvää ettei jotain pahaakin. Kun kokoonpanossa ei ole ainuttakaan varsinaiselta ammatiltaan keskushyökkääjää, ovat aloitukset koko ajan Suomen akilleen kantapää. Kärkisentterit Aho ja Mikael Granlund tosin kaapivat Yhdysvaltoja vastaan kiekkoja jo kelpo tahtiin, kun ensin mainitun prosentti oli 54,55 ja jälkimmäisen tasan 50. Sakari Manninen ja Janne Pesonen sen sijaan hävisivät kaikki aloituksensa.

Se myös askarruttaa, riittävätkö sinänsä nousujohteisen turnauksen pelanneiden puolustajien rahkeet aivan terävimmälle huipulle? Alakerran pistehidalgon Markus Nutivaaran (2+6=8) ohella kukaan muu leijonapakki ei ole pystynyt toimittamaan kiekkoa maaliin. Syöttöpisteitäkään ei muilla ole kahta enempää. Mutta kuinka paljon tulitukea hyökkääjät itse asiassa tarvitsevat, kun ykkösylivoimassa ei ole puolustajia lainkaan?

Maalivahtipelistä ei tarvitse olla huolissaan, sen on pelkkiä voittoja torjunut Harri Säteri osoittanut.