Kolumni: Liigan ottelumäärästä syntynyt keskustelu on "totaalista nollapuhetta"

MTV Urheilu lämmitti tänään jostain syystä kiekkoväen iciwanhan keskustelunaiheen jääkiekon SM-liigan runkosarjan ottelumäärästä. Runkosarjassa pelataan 60 ottelua per joukkue nyt yhdettätoista kautta. Sitä ennen pelattiin 58 ottelua.

Maikkari väitti tietohinsa perustuen, että liigalla olisi ollut tälle kaudelle valmis suunnitelma 56 ottelun runkosarjasta, mutta seurojen toimitusjohtajat kaatoivat sen. He muodostavat liigan johtoryhmän.

Mitään muuta toimitusjohtajat eivät olisi voineet tehdäkään. Heidän tehtävänsä on kantaa huolta edustamansa osakeyhtiön taloudesta. Liigaseurojen tälle kaudelle ilmoittamien lukujen perusteella runkosarjan pääsylipputulot muodostavat 24 prosenttia niiden kaikista yhteenlasketuista tuloista.

Nykyjärjestelmässä runkosarjassa pelataan 450 ottelua. Yhden ottelun lipputulot ovat siis keskimäärin noin 54 000 euroa. Joukkukohtaisen pelimäärän pudottaminen 56:een veisi jokaiselta seuralta kaksi kotiottelua ja kokonaispelimäärä laskisi 420:een. Näin ollen ottelukohtaista lipunmyyntiä pitäisi kasvattaa noin 58 000 euroon.

Liigaseurat tavoittelevat tälle kaudelle 30:een kotiotteluunsa yhteensä keskimäärin 130 600 katsojaa, siis 4353 silmäparia per peli. Yhteensä se tarkoittaa 1,96 miljoonaa katsojakäyntiä.

Jos 420 ottelulla pitäisi päästä 1,96 miljoonaan katsojakäyntiin olisi ottelukohtainen keskiarvo kasvatettava 4664:ään. Siis jokaiseen liigaotteluun pitäisi pystyä haalimaan nykyisillä lipunhinnoilla 311 katsojaa lisää.

Jos taas ottelukohtainen keskiarvo pysyisi ennallaan, putoaisivat liigaseurojen lipputulot kaikkiaan 1,6 miljoonalla eurolla. Se on toki - jälleen keskimäärin - vain reilut 100 00 euroa seuraa kohden, mutta sen verran iso summa kuitenkin, ettei sitä yksikään toimitusjohtaja vapaaehtoisesti luovuta pois.

Seuroissa on tässä toki eroja. JYP on kultaisen keskitien ryhmä, kaksi kadonnutta kotiottelua tekisi sen kassavirtaan 110 000 euron loven. Suurimmat lipputulot keräävä HIFK ottaisi takkiin 220 000 euroa. Lukko viheltelisi tyytyväisenä, sen vaurio olisi vain karvan päälle 90 000 euroa.

Liiga käyttää mediamateriaalissaan tätä nykyä termiä "pääsylipputulot". Joskus ennen vanhaan samassa sarakkeessa luki "ottelutuotot". En tiedä, tarkoitetaanko näillä nyt samaa asiaa. Oletan, että ei. Näin ollen kaksi kadonnutta kotiottelua leikkaisi myös oheismyyntiä. Jos hallissa on rapiat 4000 katsojaa, ei puhuta aivan pienistä summista. Summat eivät ole pieniä varsinkaan HIFK:lla, jolla niitä katsojia on seitsemisen tuhatta.

JYP tavoittelee 3550 katsojakeskiarvoa. Jos se tuo 55 000 euron lipputulot ja jokainen katsoja investoi vitosen esimerkiksi nakkimukiin, puhutaan jo vajaan 73 000 euron ottelukohtaisesta myynnistä. Näin kadonneet kotiottelut kurittaisivat JYPiä jo lähes 150 000 eurolla. Sen paikatakseen hurrikaaniseuran olisi jokaisessa jäljelle jäävässä kotiottelussa nyhdettävä jokaiselta katsojalta 1,5 euroa lisää rahaa. Hilloo. Gillaa. Fyffee.

Ei onnistu sormia napsauttamalla. Ei todennäköisesti muutenkaan.

"Antakaa meille enemmän rahaa, kun me pelaamme nyt vähemmän", seura huutaisi.

"Miksi", katsoja kysyisi.

Katsojaa tyydyttävällä tavalla seura tuskin osaisi vastata.

Maikkari tiedusteli kantaa ottelumäärään liigaseurojen päävalmentajilta, joille se ei sinänsä kuulu. Valmentajien kesken on edelleen havaittavissa vanhan liiton ajattelua, jossa liiallinen pelaaminen häiritsee harjoittelua. Urheiluviihdebisneksessä koko ajatuskin on kieroutunut. Toisaalta valmentajan tehtävä on virittää joukkueensa parhaaseen mahdolliseen iskuun jokaiseen otteluun. Riittävä harjoittelu ja lepo kuuluvat tähän keinovalikoimaan, mutta urheiluviihdebisneksessä ne ovat alisteisia otteluohjelmalle.

Niin kauan, kuin SM-liigan runkosarjaottelu on sen järjestävälle kiekkoyhtiölle plus-merkkistä liiketoimintaa, se järjestää niitä. Se on tosiasia, johon valmentajan ja pelaajan on sopeuduttava. Ja pelimieshän pelaa aina mieluummin kuin harjoittelee.

- Ottelumäärää täytyy vähentää, jos pelataan EHT:ta päällekkäin. Ei voi olla niin, että liigaa ja EHT:ta pelataan päällekkäin, Pelicansin päävalmentaja Ville Nieminen sanoi Tulosruudussa.

Totta. Jos minä olisi kiekkodiktaattori, määräisin SM-liigaan 12 joukkueen kuusinkertaisen sarjan, lakkauttaisin EHT:n ja käskisin MM-kisat alkavaksi toukokuun 10. päivän tienoilla kuten tänä keväänä.

Silloin olisi kalenterissa väljää. Oli tilaa 66 runkosarjakierroksen liigalle, joka olisi tasokkain vuosikausiin.

- Vähemmän pelejä tarkoittaa vähemmän tuloja. Onko yksikään pelaaja tai valmentaja valmis alentamaan palkkaansa, kysyi KalPa-luotsi Sami Kapanen yli 800 NHL-ottelun ja seuran pääomistajan auktoriteetilla.

On totta, että monella fanaattisemmallakin seuraajalla on kiekkoähky. Totta on myös se, että eurooppalainen kiekkokalenteri on melkoisen ja ahdas ja se, että liigan otteluohjelman laatimisessa soisi käytettävän nykyistä huomattavasti enemmän järkeä.

Mutta ratkaistaanko nämä ongelmat poistamalla liigakalenteristä neljä ottelua per joukkue? Niin, että siihen sisältyy yli sadan tuhannen euron riski per poppoo?

Ei ratkaista. Koko keskustelu on totaalista nollapuhetta, kuten ex-kollegani Ilkka Palomäki asian ilmaisisi.

En muista, että pelimäärästä olisi muutamaan vuoteen kovin paljon valtamediassa keskusteltu. Mutta siitä olen varma, että jonakin hiljaisena uutispäivänä, kun sitä vähiten odotat, se nostaa taas päätään.

JA VIELÄ: Touhuan liigatoimittajana nyt 22. kauttani ja jo silloin ensimmäisellä sesongilla, ammoisella 1997-98 kaudella puhuttiin tästä samasta asiasta, liiallisesta pelimäärästä. Silloin pelattiin 48 ottelua. Muutamalla edelliskaudella oli pelattu 50, jota pidettiin aivan järjettömänä määränä. Se taas oli ihan järjetöntä pitämistä, kun elettiin kuitenkin jo ammattilaissarjan aikaa.