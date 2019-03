Kolumni: "Pekka, Pekka, näytä kyntes!"

Hetkinen. Millä tavalla voin vakuuttaa JYP-faneille, että Pekka Tirkkonen on ehta lätkämies?

Ei auta kuin olla tosi tylsä ja paiskata nostalgiakortti pöytään.

1970-luvun lopussa Jyväskylässä ei ollut SM-liigaa eikä jäähallia. Oli I divisioona ja tekojää, jonka huippuhetkiä olivat JyP HT:n ja SaPKon kohtaamiset.

Pässiseura SaPKon riveissä isännöi isokokoinen puolustaja numero 2: Paavo Tirkkonen. Grenoblen (1968) olympialeijoniin lukeutunut sähköasentaja Tirkkonen nostatti yleisössä herkkää huumaa.

"Puaavo, Puaavo! Näytä hampaas", huudot heijasivat puisen katsomon lehtereillä.

Eivätkä ne huudot olleet ilkeitä, pikemminkin arvostavia. Nyt jo edesmenneen Paavo Tirkkosen paita on hilattu Savonlinnan Talvisalon kattoon.

Tuliko todistetuksi? Tällaisen isän poika ei voi olla kuin kova kiekkomies.

Pekka Tirkkonen on isänsä poika, mutta ei isänsä maineella ratsastaja.

Hän on edennyt urallaan "vielä isäänikin paremmin" -fiiliksissä.

Uusi JYP-luotsi on hokijätkä. Hän oli uskottava pelaajana, hän on ollut sitä myös valmentajana. Tirkkosen kaksi viimeisintä pestiä (Sveitsin Kloten ja Saksan Wolfsburg) päättyivät potkuihin, mutta villissä ja äkkijyrkässä jääkiekkobisneksessä tätä tuskin voi pitää suuren suurena tahrana.

Pikemminkin ansiona.

Ollakseen osaava ja hätkähtämätön valmentajan on oltava myös karaistunut.

Vielä tiistaiaamuna hirvitti.

Erinäiset "varmat tiedot" olivat ehdottoman yksioikoisia: "Se on Aho" tai "se on Ahvenjärvi" tai "se on Dufva".

Nämä kaikki herrat ovat Tirkkosen lailla hienoja ja tuhteja lätkämiehiä. Paljon tehneitä, paljon ilonaiheita Jyväskylään tuoneita.

Mutta nyt, ei nyt. Kiitos.

Jos JYP olisi marssittanut tiedotustilaisuuteen jonkun näistä "Hippoksen ystävistä", seura ei olisi lunastanut puheenjohtajansa Jukka Seppäsen puheita. Samalla hurrikaaniyhteisö olisi antanut viestin, että se ei ole vieläkään tajunnut omaa tilaansa.

Tässä kohdassa ei ollut kuin yksi vaihtoehto. Tarvittiin hahmo JYPin ulko- eikä sisäkehältä.

Vain näin on mahdollisuus luoda uutta.

Nyt tiedetään nimet. On siis aika uusien spekulointien. Onnistuuko parivaljakko Pekka Tirkkonen–Ari Santanen vai ei?

Taas ollaan monessa torpassa varmoja. Jonkun mielestä tästä riemu just sillään repeää, jonkun toisen näkemyksen mukaan ei missään tapauksessa.

Oikeasti kukaan ei tiedä, et sinä, en minä, ei Tirkkonen, ei Seppänen.

Kilvanurheilu on ihan omansa. Se vetää aina mukanaan sielunveljeään nimeltä epävarmuus. Vetää, koska pari on erottamaton. Vetää koska liitto epävarmuuden ja tuntemattomaan heittäytymisen kanssa ylipäätään pitää huippu-urheilua elossa.

Jos oikeasti tietäisimme, urheilu olisi säkki ilman sisältöä.

Ketään ei kiinnostaisi.

Emme siis osaa sanoa, en minä ainakaan, mitä Tirkkosen aikakaudella tulee JYPissä tapahtumaan. Mutta siitä olen koko lailla varma, että edellytykset ovat olemassa.

Nuotiopuut on kasattu, kaiketi sytytkin. Jatkossa katsotaan, onko itäsuomalaisesta tulitikun raapaisijaksi.

Mutta hei: nykyään Jyväskylässä on jäähalli, kohta ehkä uusi sellainen, ja Liiga. Aistin jo nyt, kuinka Hippoksen lehtereillä syksyllä väreilee. Epävarmuus on läsnä, mutta niin on myös kutittava odotusarvo.

Rumpuryhmä lyö tahtia. Fani-katsomo laulaa kuorossa.

"Pekka, Pekka! Näytä kyntes!"