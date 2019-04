Kommentti: Ensimmäinen tunne on, että JYP onnistui tärkeissä rekrytoinneissaan

Viime kausi oli menestymään tottuneelle JYPille surkea, liki katastrofi. Huono urheilumenestys saattoi sittenkin olla sopiva herätys. Se pakotti organisaation melko massiivisiin muutoksiin.

Nyt muutoksen puhuri on pyyhkäissyt JYPin yli. Hurrikaanileiriin on houkuteltu herrat Pekka Tirkkonen, Risto Korpela ja Mikko Viitanen.

Kolmikon onnistumista on vaikea ennustaa, mutta ainakin ensimmäinen tunne on, että JYP on rekrytoinneissaan onnistunut.

Korpela on uuden johtotroikan arvoituksellisin jäsen. Kahteen otteeseen HPK:n johdossa ollut Korpela sai Hämeenlinnassa aikaan paljon hyvää, mutta etenkin toisen pestinsä aikana hän herätti monenlaisia mielipiteitä. Aika näyttää, kuinka hän onnistuu kääntämään JYPin talouden suunnan. Joka tapauksessa JYP selvästi haki nyt kokenutta johtajaa, ja sellaisen se myös sai.

Viitanen taas tuntuu yksiselitteisesti loistavalta valinnalta. Jonkun mielestä entinen JYP-peluri kuulostaa ”hyvä veli” -valinnalta, mutta sitä uudistusmielinen Viitanen ei ole. Hänellä on osaamista, näkemystä ja suoraselkäisyyttä. Ja vaikka kopissa on vanhoja pelikavereita, on selvää, että Viitanen vaatii jokaiselta vahvaa heittäytymistä hurrikaaniseuran eteen.