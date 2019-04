Kommentti: Kevät-KeuPa ja kyläseuran urotyöt

Vertausta lienee käytetty ennenkin, mutta minkäs teet? Keuruu tuo väistämättä mieleen erään fiktiivisen gallialaiskylän, joka taistelee itsepintaisesti suurta valloittajaa vastaan.

Se tekee sen yhdessä, koko kylän voimin. Joskus voi kenties vähän räiskyä, mutta suunta on lopulta sama. Sellaisen hengen aistii helposti Keuruun iglussa. Tämä ei ole vähäväkisissä, rakennemuutoksen kynsissä kamppailevissa kaupungeissa mikään itsestäänselvyys, kysykää vaikka naapuri-Jämsästä.

Keuruu lämpenee hitaasti ja pitkän talven aikana kiskotaan välillä parille sadalle katsojalle, mutta kevään tullen keuruulaiset kömpivät koloistaan. Kuudetta ja ratkaisevaksi muodostunutta välierää LeKiä vastaan "iglu-derbyssä" seurasi kauden ennätysyleisö 805 katsojaa. Sillä määrällä saa pieneen, aikoinaan tekojään päälle rakennettuun peltivajaan melkoiset pirskeet.

Ja lisää on luvassa, tohtii otaksua. Finaalivastus Imatran Ketterä vei runkosarjan kohtaamiset voitoin 3-1 ja kepitti KeuPan myös marraskuussa Suomen cupin finaalissa, mutta kevät-KeuPa on tunnetusti eri KeuPa. Pudotuspelitöntä kevättä kaikki sarjatasot mukaan lukien Keuruulla ei ole nähty kymmeneen vuoteen. Keväällä 2011 KeuPa nousi Suomi-sarjaan ja kolme vuotta myöhemmin mestikseen, jossa se on pelannut pudotuspeleissä joka kerta. Finaalipaikka on laatuaan toinen, välierissä KeuPa on nähty viiden kauden aikana kolmesti.

Se on melkoisen jämäkkää statistiikkaa mestiksen pienimmällä paikkakunnalla, vain 10 000 asukkaan kaupungissa.

"Täällä jokainen saa olla juuri sitä, mitä on. Ja kun saat olla täysin oma itsesi kopissa, on helppoa olla sitä myös kaukalossa. Keuruun kylämäisyys tiivistää myös porukkaa", totesi KeuPan tämän kauden pisterohmu Janne Kumpulainen.

Ville Nieminen lanseerasi Keuruulla valmentaessaan sanaparin "ihmisten joukkue". Sitä KeuPa oli jo ennen Niemistä, sitä se on ollut myös Niemisen jälkeen, jos kohta Stanley cup -voittajan kädenjälkeä keuruulaisessa kiekkomaisemassa ei sovi väheksyä.

Yksi pieni kauneusvirhe messevään perjantain iltapuhteeseen sisältyi. Otteluisäntänä oli perussuomalaisten kansanedustajaehdokas, monissa kohuissa ryvettynyt ja rikostuomioitakin saanut Teuvo Hakkarainen.

Pieni ja köyhä seura poimii toki eurot sieltä, missä niitä on tarjolla, mutta otaksuisin suomalaisen jääkiekkoperheen pärjäävän vallan mainiosti ilman Hakkaraisen edustamaa aatemaailmaa.

Vaikka Keuruulla jokainen saakin olla sellainen kuin on.