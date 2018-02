KooKoo-pomo Newtonin JYP-siirrosta IS:lle: "Ei pidä paikkaansa"

KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kiistää Ilta-Sanomille, että puolustaja Jake Newton olisi siirtymässä JYPiin. Ilta-Sanomat tiedusteli Kultaselta todenperäisyyttä väitteelle, jonka mukaan KooKoolla "olisi jo olemassa sopimus Newtonista luopumisesta, jos pudotuspelipaikka karkaa".

– Se ei pidä paikkaansa. Mitään sopimuksia mihinkään suuntaan ei ole olemassa, Kultanen sanoo lehdelle.

Kultanen jatkaa, että Newton pelaa KooKoo-paidassa tiistaina. Hän ei myöskään suostu spekuloimaan sillä, alkaako Kouvolassa ovet käydä, mikäli playoff-viiva karkaa liian kauaksi.

KooKoo on tällä hetkellä Liigassa 13:ntena 62 pisteellä. Pudotuspeliviivan päällä kymmenentenä on Ässät 72 pisteellä. KooKoolla on jäljellä kahdeksan runkosarjan ottelua.

Joukkueensa pistekolmonen ja tehokkain puolustaja Newton on tehnyt tällä kaudella 51 ottelussa tehot 12+23.