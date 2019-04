Korpelaa ei hirvitä, Viitanen muokkaa urheilutoimenjohtajan roolia: "Kilpailukykyisen joukkueen rakennamme varmasti"

Hippoksen savupiipusta tuprahti valkoinen pöllähdys kahteenkin kertaan, kun JYP julkisti keskiviikkona uuden toimitusjohtajansa ja uuden urheilutoimenjohtajansa henkilöllisyydet.

Toimitusjohtajana aloittaa vuosina 2010-16 viimeksi HPK:n toimitusjohtajana työskennellyt Risto Korpela, 56, urheilutoimenjohtajaksi puolestaan on nimetty JYP Junioreiden valmennuspäällikkönä toiminut Mikko Viitanen, 37.

– Veri veti takaisin jääkiekon pariin. Aina on ollut sellainen tunne, että täällä tehdään reilusti ja rehdisti asioita. Sille vankalle kivijalalle on hienoa päästä rakentamaan, TUL:n pääsihteerin paikalta hurrikaaniyhtiön pomoksi siirtyvä Korpela sanoi.

JYPin kahden edellisen tilikauden kumulatiiviset tappiot ovat yli 800 000 euroa, mutta se ei Korpelaa hirvittänyt.

– Ei todellakaan, ennemmin näen tämän hienona haasteena ja mahdollisuutena, tuore toimitusjohtaja totesi.

Ex-puolustaja Viitanen edusti pelaajaurallaan JYPiä seitsemällä kaudella 2008-15 ja voitti kaksi mestaruutta. Pelaajaura päättyi Ässissä kolme vuotta sitten. JYP Junioreiden valmennuspäällikön paikalta Viitanen irtisanoutui reilu kuukausi sitten.

– Aikoinaan Raumalla, kun päätin JYP-urani pelaajana ja otin paidan pois, niin oli itku silmässä. Kun kuulin valinnastani tähän tehtävään, niin hymyilytti pari päivää. Tästä seurasta ja kaupungista on tullut vuosien varrella minuille todella tärkeitä, Viitanen tunnelmoi.

Stay at home -urheilutoimenjohtaja

Vielä JYP Junioreista lähtiessään Viitanen suunnitteli irtautuvansa jääkiekkotöistä ainakin vuodeksi.

– Kyllä se oli ihan oikea suunnitelma olla vähän aikaa pois ja kehittää omaa osaamista muilla aloilla. Sen jälkeen tämä kuvio eteni aika nopeasti, eikä päätöksen pyörtäminen ollut vaikeaa, Viitanen selvitti.

Viitasen toimenkuva urheilutoimenjohtajana tulee olemaan samanluontoinen kuin aikoinaan puolustajana, niin sanotusti stay at home -tyyppinen.

– Toimenkuva on tietysti jonkin verran myös pelaajatarkkailua, mutta enemmän nimikkeen mukaista urheilutoimen johtamista. Pelaajatarkkailuun on tulossa uusia virityksiä ja minun tehtäväni on ennen kaikkea meidän oman pelaajapolun kehittäminen, Viitanen sanoi.

Toki urheilutoimenjohtaja vastaa isosti myös joukkueen kasaamisesta. Viitanen paljasti, että muutaman uuden pelaajan sopimus on vielä julkistamatta. Pelaajabudjettiinkaan ei liene tulossa merkittäviä muutoksia.

– Ainahan se on liian pieni, eikä me pystytä edelleenkään isoimpien seurojen kanssa rahalla kilpailemaan, mutta kilpailukykyisen joukkueen rakennamme varmasti jatkossakin, Viitanen lupasi.