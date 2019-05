Kurri: Jokereilla ei ole aikomustakaan palata kotimaiseen liigaan

Jääkiekkoliiga KHL:n ainoa suomalaisseura Helsingin Jokerit aloittaa ensi syksynä jo kuudennen kautensa venäläispainotteisessa sarjassa. Monet ovat huhuilleet Jokereita pikku hiljaa takaisin kotimaiseen liigaan. Jokerien uusi omistaja Jari Kurri kuitenkin tyrmää moiset ajatukset.

– Meillä ei ole aikomustakaan palata Liigaan. Näen KHL:n tulevaisuuden hyvänä, Kurri sanoi.

Vuonna 2017 kerrottiin, että Jokerit jatkaa KHL:ssä ainakin seuraavan viiden kauden ajan eli kauden 2021–2022 loppuun.

Jokerit on selvinnyt jokaisella KHL-kaudellaan pudotuspeleihin, mutta tie on tyssännyt aina jossain vaiheessa länsilohkossa. Kahdesti Jokerit on pudonnut jatkosta KHL:n lohkon välierävaiheessa ja kolmesti lohkon puolivälierissä.