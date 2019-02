Kuuden pisteen ottelussa on kalavelkoja maksettavana - Näin ei voi enää käydä

ASETELMA: Sarjataulukon osalta humpan juoni on harvinaisen selkeä. JYP on tällä haavaa kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa 67 pisteellä, neljä pistettä lähintä uhkaajaa ja illan isäntää Sportia edellä. Varsinaisen peliajan voitolla hajurako venyisi jo seitsemään pisteeseen. Se antaisi jo hieman tilaa hengittää siltä osin, että kauden päättyminen totaalikatastrofiin, pudotuspeleistä ulos jäämiseen, alkaisi olla melko epätodennäköinen vaihtoehto.

Kalavelkoja JYPillä on maksettavana. Tai no, ovatko ne sitten kalavelkoja, jos itse tunaroi ja lahjoittelee pisteitä pois, mutta kuitenkin. Sport on voittanut kauden kaikki kolme kohtaamista yhden maalin erolla. Kaksi kertaa 4-3 varsinaisella peliajalla ja kerran 3-2 jatkoajan jälkeen.

Kauden ensimmäistä kohtaamista lokakuussa Hippoksella JYP johti 3-2 vielä 11 minuuttia ennen loppua. Joulukuun alussa Vaasassa hurrikaanipaitojen 3-2 -lukemat olivat voimassa vielä vajaa minuutti ennen summerin sointia. Ja kolme viikkoa myöhemmin Hippoksella tilanne oli 2-1 kun pelaamatta oli alle viisi minuuttia.

JYPillä on siis Sport-otteluista "saaliina" yksi piste, kun kaiken järjen mukaan niitä pitäisi olla yhdeksän. Ne ovat muuten pirun kalliit kahdeksan hukattua pistettä, kun sarjataulukko aikanaan 60 kierroksen osalta räknätään yhteen.

Kokoonpanoissa Sport joutuu antamaan tasoitusta, kun Aleksi Ainali ja Colby Robak ovat loukkaantuneina. Joukkueen paras pistemies Antti Kalapudas on maajoukkueen mukana, mikä on pelkästään irvokasta, kun pelataan kauden toistaiseksi tärkeimpiä pelejä.

JYPin kokoonpano on täsmälleen sama kuin keskiviikkona Pelicansia vastaan.

ARVIO: JYP sai hanansa auki 6-2 Pelicansin kustannuksella ja viimeisteli vasta neljännen kerran tällä kaudella vähintään viisi maalia. Sportin ottelut ovat olleet tällä kaudella liigan runsasmaalisimpia, joukkue on tehnyt toiseksi eniten ja päästänyt eniten. Hurrikaaniryhmä ei yksinkertaisesti voi tupeltaa neljättä kertaa kotkapaitoja vastaan, vaan voittaa 3-1 tai 4-2.

SEURAA HEITÄ: Roni Allén pelasi tammikuussa vain kaksi ottelua, joista Risto Dufvan alaisuudessa vain yhden. Kun Pelicans-kamppailussa tuli pitkästä aikaa taas vastuuta, kiskoi tulokaspuolustaja JYPin ykkösparissa kenties liigauransa parhaan ottelun. Tehopisteitä ei kirjattu uran ensimmäistä maaliin johtanutta syöttöä enempää, mutta enemmänkin olisi voinut tulla.

Sportin osalta tähän osioon ei ole kuin yksi vaihtoehto. Roope Talaja toki rankaisi JYPiä kahdella maalille edellisessä kohtaamisessa, mutta niissä kahdessa ensimmäisessä voittomaalin viimeisteli William Rapuzzi, joka vastasi kauden toisessa kohtaamisessa myös avausmaalista. Alaskan mies on ihme seppä. Kauden 12 osumasta kaksi on siis voittomaaleja, peräti kuusi joukkueensa avausmaaleja ja kerran Rapuzzi on tuonut Sportin maalin päähän kuudella viittä vastaan.