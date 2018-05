Lähes virheetön Aho pitää itsensä piilossa - "On niitä enemmän kuin neljä"

Leijonatähti Sebastian Aho ei suostunut kirveelläkään heruttelemaan suomalaisittain ennätyksellisellä MM-turnauksen pistesaldollaan 9+8=17.

- No... Varmasti hieno juttu, mutta voitonnälkä on se pääasia. Kun on kaksi kautta enimmäkseen hävinnyt, voittaminen on ainoa asia, jolla on merkitystä, hattutempun viimeistellyt Aho linjasi 6-2 -voittoon päättyneen Yhdysvallat ottelun jälkeen.

Hän johtaa turnauksen maali- ja pistepörssejä, on leijonahistorian yhden turnauksen ennätysmies tehopisteissä ja sivuaa maaliennätystä, johon ovat Ahon lisäksi pystyneet Lauri Mononen (1972), Hannu Järvenpää (1985), Jarkko Varvio (1992) sekä Jarkko Immonen (2011).

- Se on monen asian tulos. Hyvät ketjukaverit ja hyvä ylivoima. Lisäksi joukkueessa on sellainen meininki, että jokainen voi yrittää ja jos joku tekee virheen, me paikataan toistemme virheitä hullun lailla, Aho jakoi kiitosta muille.

Vaikka leijonien alkulohkon seitsemän ottelun ryppääseen mahtui pari nihkeämpääkin matsia, on joukkue pursunut offensiivista peli-iloa kuin alle 20-vuotiaiden maailmanmestarijoukkue kotikisoissa 2016.

- Peli-ilon kannalta pelitavalla on iso merkitys. Ja tässä on pelaajatyyppejä, jotka mahdollistavat tällaisen pelaamisen. Esimerkiksi meidän pakit ovat todella hyvin liikkuvia ja halutaan pelata aktiivista ja rohkeaa kiekkoa, Aho sanoi.

Hän löytää kuitenkin selkeän eron kotikisoissa hurmaanneen ryhmän ja Tanskaan matkanneen joukkueen välillä.

- Junnukisat on vähän eri juttu. Siellä ei mietitä asioita pelitavallisesti niin paljon, enemmän vaan mennään. Mutta henki on hyvin samanlainen kuin siinä joukkueessa, Aho arvioi.

Suomalaismedian nopea "virhearvio" Ahosta tässä turnauksessa päätyi lukemaan neljä. Edes virheettömyyttä hipova pelaaminen ei saa Ahoa kehua retostelemaan.

- En ole niitä laskenut, mutta katson joka pelin jälkeen videolta, mitä olisi voinut tehdä paremmin. Mutta on niitä enemmän kuin neljä, Aho ilmoitti.