Laine läimäisi maalin – Nashville kuitenkin tasoitti ottelusarjan

Jääkiekon NHL:ssä Pekka Rinteen Nashville on tasoittanut pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjan 2–2:een kaatamalla Winnipegin maalein 2–1. Rinteen selän taakse kiekon sai ainoastaan Patrik Laine, joka läimäisi Winnipegin ainokaisen maalin kolmannen erän lopulla.

Rinne torjui 32 kertaa, kertaalleen myös mailansa tupella. Suomalaisvahti torjui ensimmäisessä erässä ensin Winnipegin Bryan Littlen laukauksen, jonka jälkeen Josh Morrisey yritti laittaa kiekon maaliin. Rinne kuitenkin torppasi Morriseyn yrityksen mailansa tupella.

– Hyvin onnekasta. En tajunnut asiaa ennen kuin katsoin uusinnan, Rinne kommentoi ottelun jälkeen.

Nashvillen maalit tekivät Ryan Hartman ja P.K. Subban.

Pittsburgh vei voiton Washingtonista

Myös hallitseva mestari Pittsburgh tasoitti ottelusarjansa 2–2:een varhain tänään Suomen aikaa päättyneessä ottelussa. Joukkue tasoitti tilanteen kaatamalla Washingtonin luvuin 3–1. Voittajajoukkueen ensimmäisestä ja kolmannesta maalista vastasi yhdysvaltalainen Jake Guentzel. Lisäksi maalisaldojaan kartuttivat Pittsburghin Jevgeni Malkin ja Washingtonin T.J. Oshie.

Olli Määtän Pittsburgh on voittanut Stanley Cupin kahdella edellisellä perättäisellä kaudella, joten joukkue tavoittelee nyt triplaa. Edellinen triplavoittaja on New York Islanders 1980–1982, joka voitti vielä neljännen peräkkäisen mestaruuden 1983.

Määttä voitti Stanley Cupin Pittsburghin riveissä 2016 ja 2017. Kolmas perättäinen mestaruus olisi suomalaisittain historiallinen saavutus.