Laine osui kahdesti, kun Winnipeg jyräsi Minnesotan 6–0

Winnipeg Jetsin Patrik Laine on tehnyt kaksi maalia Minnesota Wildin verkkoon jääkiekkoliiga NHL:ssä. Minnesotan kotikaukalossa pelattu ottelu päättyi Winnipegille 6–0.

Laineen 3–0-osuma syntyi toisessa erässä nopealla rannelaukauksella kohtisuoraan maalin edestä. Hän onnistui toisen kerran Winnipegin pelatessa ylivoimaa kolmannen erän alkupuolella. Blake Wheelerin syöttö tavoitti Laineen lähellä vasemmanpuoleista B-pistettä, ja hän napautti kiekon verkkoon ja lukemiksi 5–0. Samalla Blake Wheeler siirtyi Winnipeg Jetsin ja sen edeltäjäjoukkueen Atlanta Thrashersin kaikkien aikojen pistetilaston kärkeen. Wheelerillä on nyt kasassa Winnipegissä ja Atlantassa 616 pistettä, kertoo NHL verkkosivuillaan.

Laineen edellisestä kahden maalin ottelusta on vierähtänyt jo tovi, sillä edellisen kerran hän teki yhdessä ottelussa kaksi maalia lokakuun alkupuolella. Silloinkin vastustaja oli Minnesota.

Suomalaishyökkääjä on tehnyt tällä kaudella 13 maalia ja hankkinut 21 syöttöpistettä. Hänellä on kasassa viidestä viimeisimmästä ottelusta neljä maalia.

Barkovin Floridalle voitto Carolinasta

Florida Panthersin Aleksander Barkov on NHL:n pistepörssissä parhaana suomalaisena sijalla 11. Hän vankisti asemiaan kirjauttamalla syöttöpisteen Carolina Hurricanesia vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi vierasjoukkue Floridalle 4–2. Barkovilla on kasassa tehot 11+29.

Toiseksi paras suomalainen pistepörssissä on Carolinan Teuvo Teräväinen, joka hankki ottelussa niin ikään syöttöpisteen. Teräväisen tehot ovat 7+29 ja sijoitus 19:s.

Floridan maalihirmu Noel Acciari onnistui tekemään hattutempun kahdessa edellisessä ottelussa, mutta Carolinaa vastaan hän joutui tyytymään yhteen maaliin.

Florida on voittanut nyt kolme ottelua peräjälkeen ja on itälohkossa kahdeksantena. Carolina oli ennen Floridaa vastaan pelattua peliä kolmen ottelun voittoputkessa. Joukkue on itälohkossa viidentenä.

Kaksi edellistä ottelua hävinnyt Edmonton Oilers piristyi Montreal Canadiensia vastaan. Oilers voitti kotonaan Canadiensin 4–3. Montrealin Artturi Lehkoselle kirjattiin syöttöpiste Max Domin tekemästä 3–3-tasoitusmaalista.