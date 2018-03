Laine ratkaisi voittolaukauskisan Winnipegille – katso video

Yön NHL-otteluissa Minnesotan Mikael Granlund nappasi yhden syöttöpisteen voittolaukauksiin venyneessä ottelussa Nashvillea vastaan. Kolmannessa erässä Granlund petasi maalipaikan Eric Staalille, joka tasoitti niukkamaalisen ottelun 1–1:een.

Jatkoajalla maaleja ei syntynyt, joten voittolaukauskisa ratkaisi voiton Nashvillelle 2–1. Nashvillen maalilla Pekka Rinne torjui 22 kertaa.

Voittolaukauksiin asti jatkettiin vääntöä myös Winnipegin ja Bostonin välillä. Winnipeg kirjattiin lopulta ottelun voittajaksi luvuin 5–4, kun Patrik Laine saatteli kiekon maaliin, ja Bostonin Danton Heinen ampui ohi.

Leave it to Laine to get the game winning shootout goal! @PatrikLaine29



