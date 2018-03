Laine tykitti kaksi maalia ja nousi tasoihin Ovechkinin kanssa – katso video

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin suomalaismaalitykki Patrik Laineen huikea vire jatkui yön kierroksella. Laine iski kaksi maalia, kun Winnipeg kaatoi Dallasin 4–2.

Laine nosti kauden maalisaldonsa 43:een. Pisteitä hän on tahkonnut jo 15 ottelussa peräkkäin. Laine jakaa NHL:n maaliykkösen paikan Washingtonin paidassa pelaavan Alex Ovechkinin kanssa.

Laine iski Dallasia vastaan käydyn ottelun avausmaalin ensimmäisen erän lopussa. Toistamiseen Laine osui, kun toista erää oli pelattu seitsemisen minuuttia.

Laine doing what he does best... SCORE!



: @PatrikLaine29

: @BiggieFunke

: Dustin Byfuglien #GoJetsGo #DALvsWPG #LaineLaser pic.twitter.com/tiZj7IEZmm