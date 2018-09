Lehterä palasi Flyersin harjoituksiin – putoamassa NHL-avauksesta?

Jääkiekkomaailma kohahti keskiviikkona ikävällä tavalla, kun MTV kertoi, että Philadelphia Flyersin NHL-kiekkoilija Jori Lehterä on epäiltynä poliisin kokaiinitutkinnassa Tampereella. MTV:n mukaan Lehterä on yksi 23 epäillystä huumausainevyyhdissä, jossa osaa epäillään huumeiden käytöstä ja osaa esimerkiksi myynnistä. MTV:n mukaan Lehterä on kiistänyt poliisille syyllistyneensä rikokseen.

Perjantaina Lehterä palasi työmaalleen ensimmäistä kertaa kohun jälkeen, kun Flyers piti aamuharjoitukset. Hän oli nelosketjussa Scott Laughtonin ja Michael Rafflin kanssa, ja Philadelphia Inquirer -lehden Flyersia tiiviisti seuraava toimittaja Sam Carchidi raportoi Twitter-tilillään Lehterän sanoneen, että hänen "maineensa puhdistuu".

– Näette vielä, että en ole tehnyt mitään väärää, Lehterä kertoi Carchidin mukaan toimittajille.

Carchidi ei kuitenkaan näe, että Lehterä olisi mukana Flyersin avatessa kauden ensi viikolla.

– Flyersilla on 26 tervettä pelaajaa, ja seura aloittanee kauden 23 pelaajalla. Luultavimmin ne kolme, jotka eivät aloita kautta seurassa, ovat keskushyökkääjä Jori Lehterä, puolustaja Mark Friedman ja maalivahti Carter Hart, Carchidi kirjoitti lehden sivustolla perjantaina.

Flyers pelaa harjoituskaudella vielä vieraspelin Bostonissa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. NHL-kauden seura aloittaa vierasottelulla Las Vegasia vastaan 4. lokakuuta.