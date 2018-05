Leijonatähti jäi aikanaan rannalle Minskin MM-kisoista - "Ei siitä mitään hampaankoloon jäänyt"

Säkenöivän Sebastian Ahon tutkapari Teuvo Teräväinen on jäänyt MM-Herningissä Ahoa (5+7=12) vähemmälle huomiolle, vaikka on paukuttanut miltei saman määrän pisteitä (4+7=11). Uransa ensimmäistä MM-turnausta pelaava laitahyökkääjä tietää, mitä on luvassa, kun kiekko putoaa Kanadaa vastaan illalla kello 21.15.

- Connor McDavid on aika liukas jätkä ja niitä on siellä paljon muitakin. Kanadalle ei saa antaa liikaa tilaa, Teräväinen tietää.

- Omaa hommaa pitää toteuttaa. Pieniä viilauksia on tehty, pyritään olemaan tiiviimpiä kuin Tanskaa vastaan, hän lisää.

Teräväinen povaa iltapuhteesta viihdyttävää ja vauhdikasta.

- Peli näyttää, mihin suuntaan se etenee. Nopeatempoinen ottelu on varmasti tulossa, trapia tuskin kovin paljon nähdään, hän arvioi.

23-vuotias Stanley cup -voittaja oli lähellä MM-paikkaa jo neljä vuotta sitten. Teräväinen lähti Jokereiden viimeisen liigakauden jälkeen Chicagoon ja pelasi runkosarjan lopulla kolme NHL-ottelua sekä viisi ottelua AHL:n Rockford IceHogsissa.

Pudotuspeleissä nuorukaista ei kuitenkaan vuotta ennen kannujuhlia tarvittu, joten Teräväinen vapautui tavoittelemaan paikkaa Minskin MM-miehistössä. Se jäi kuitenkin lopulta haaveeksi.

- Näin pääsi käymään, että en silloin mahtunut joukkueeseen. Tietysti se vähän kirpaisi, mutta ei siitä mitään hampaankoloon jäänyt. Se oli ihan reilu peli, nykyisin Carolinaa edustava Teräväinen sanoo.