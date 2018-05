Leijonat on mässäillyt maaleilla, mutta... - "Jatkossa pitää muistaa puolustaakin"

Leijonaluotsi Lauri Marjamäki on kehunut kehumasta päästyäänkin joukkueensa pakkikalustoa. Se on epäilemättä osin "renkaiden pumppaamista", mutta asiassa on toki vinha perä. Suomen puolustus on hyväjalkainen ja -kätinen ja liikkuu sekä liikuttaa kiekkoa vikkelästi. Se puolestaan avaa ovia iloiselle ja raikkaalle hyökkäyspelille, jota leijonat on toistaiseksi Herningissä esittänyt.

- Pakisto on se isoin muutos, kun kaikki ihmettelee, miksi pelataan eri tavalla. He pystyvät rytmittämään, avaamaan ja tuleman pois paineen alta, Marjamäki kehui tiistain Norja-ottelun jälkeen.

Leijonavalmennus on myös peluuttanut kaikkia seitsemää puolustajaansa melko tasapuolisesti. Peliaikarohmu on ollut Miika Koivisto keskimäärin 17:47 minuutilla ja yli seitsemäntoista pääsevät myös Miro Heiskanen, Markus Nutivaara ja Ville Pokka. Tommi Kivistö ja Juuso Riikola ovat noin viidentoista minuutin miehiä, välimaastoon asettuu rapian kuudentoista minuutin vastuulla Julius Honka.

- Peli perustuu paljon siihen, että pakit pystyvät kiekollisina liikkumaan paljon ja olemaan hyökkäyssuuntaan aktiivisia, Honka vahvistaa.

Keskiviikkoillan vastustaja, kisaisäntä Tanska, on pelaajamateriaaliltaan laadukkain Suomen tähänastisista vastustajista, etenkin kun joukkue on saamassa jo tähän kamppailuun mukaan San Josen hyökkääjät Mikkel Bödkerin ja Jannik Hansenin.

- Kokonaisvaltainen peli pitää olla kunnossa, varmasti tapahtuu enemmän omassa päässä kuin aiemmissa otteluissa, Honka arvioi.

"Puolustuspeli on mentaalikysymys"

Vaikka leijonat ei ole vielä Herningissä ainuttakaan huippumaata kohdannut, on peli-ilme ollut täysin toisenlainen kuin vuosi sitten Pariisissa ja Kölnissä.

- Paketti on nyt monipuolisempi kuin viime keväänä. Tietynlainen raikkaus joukkueessa on ja nuorempia pelaajia tulee mukaan koko ajan, vuosi sitten MM-jäillä debytoinut Honka toteaa.

Mielenkiintoinen kysymys, on mihin leijonapuolustuksella riittää, kun vastaan asettuvat Herningin lohkon kaksi muuta huippumaata, Kanada ja Yhdysvallat. Kenties hetkittäin jo tänään, mutta viimeistään lauantaina Kanada vastaan joukkue joutuu myös rehkimään kiekottomana omalla alueella.

- Puolustuspeli on paljon mentaalikysymys. Kun hyökkäyssuuntaan ollaan aktiivisia, pitää muistaa puolustaakin. Se korostuu jatkossa, kun vastus kovenee, Honka tietää.

Heiskanen saapuu haastamaan

Honka ja nämä MM-kekkerit väliin jättänyt Esa Lindell saavat ensi kaudella Dallasin takalinjoille seuraa Miro Heiskasesta. Lindell pelasi tällä kaudella läpimurtosesonkinsa ja Honkakin kasvatti vuoden takaisen NHL-pelimääränsä 16:sta 42:een.

Diskos-kasvati Hongalla iso NHL-harppaus on siis vielä ottamatta, mutta Heiskasen saapuminen samoille apajille ei hirvitä.

- En mieti sitä noin, enemmän ajattelen Miroa joukkuekaverina, josta voi olla meille paljon hyötyä, Honka linjaa.

- Hänellä on hieno ura tulossa, toivottavasti pystyy pelaamaan NHL:ssa jo ensi vuonna.