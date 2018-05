Leijonat pääsee Herningin huutomyrskyyn - Joko nyt pelataan jääkiekko-ottelu?

ASETELMA: Tanska ei ole saanut kotiturnaukseensa mitään unelma-alkua, mutta silti voi olettaa tai ainakin toivoa, että nyt pelattaisiin jo jääkiekkoa. Sillä tavoin, että pyörremyrsky, jota leijoniksikin kutsutaan, ei ratkaisisi ottelua ensimmäisen kahdeksan minuutin aikana.

Vankan tuen Tanska ainakin saa. Isäntämaan kolmessa ottelussa yleisökeskiarvo on ollut 10 527, kun Jyske Bank Boxeniin mahtuu MM-kamppailuissa 11 000 katsojaa. Viisinumeroisen yleisömäärän edessä pelaaminen kotimaassa on tanskalaiskiekkoilijoille tuiki harvinaista herkkua, ellei jopa ainutkertaista. Se on toki kaksiteräinen miekka, fanien pauhu voi antaa voimaa, mutta myös kipsata.

Tanska aloitti turnauksen voittomaalikisan voitolla Saksasta 3-2, mutta Yhdysvaltoja ja Kanadaa vastaan tuli lunta tupaan yhteismaalein 1-11. Isännillä on siis vain kolme tehtyä pelitilannemaalia kolmessa ottelussa. Realisteina juutit ovat tosin ymmärtäneet, etteivät ottelut "isoja" vastaan ole heidän taisteluitaan. Loppusuoralla Tanska rallattelee Norjaa, Koreaa ja Latviaa vastaan ja kaiken järjen mukaan näistä peleistä pitäisi tarttua sen verran pisteitä matkaan, että puolivälieräpaikka heltiää. Näin ollen todellisia paineita joukkueella ei Suomea vastaan ole.

Paniikkinappulaa tuskin hivellään leijonienkaan leirissä. Tanska on materiaaliltaan turnauksen tähänastisista vastustajista paras, mutta ei suinkaan mikään ylitsekäymätön este. Railakkaan hyökkäyspelin pitäisi tuottaa sellainen määrä maaleja, ettei Tanska pysty siihen vastaamaan.

Vasta iltapäivällä kisapaikalle saapuneet San Josen hyökkääjät Mikkel Bödker ja Jannik Hansen ovat jo tänään kokoonpanossa mukana ja nostavat joukkueen NHL-pelaajien määrän neljään. Bödker nakutti tällä kaudella 74 NHL-ottelussa tehot 15+22=37 ja Hansen 46:ssa 2+12=14. Viimeksi mainittu ei pelannut pudotuspeleissä peliäkään.

Leijonien kokoonpanossa on kaksi muutosta, kun Pekka Jormakka siirtyy 13. hyökkääjäksi ja hänen paikkansa kolmosketjussa ottaa Olli Palola. Maalin suulle puolestaan luistele Ville Husso.

ARVIO: Norja-ottelusta tuli jo ounasteltua Korea- ja Latvia-pelejä tasaisempaa, mutta sekin repesi pahemman kerran. Ounastellaan silti uudelleen. Tanska saa kotonaan hurmoksen päälle ja kiusaa leijonia toden teolla. Kiusaamiseksi se kuitenkin lopulta jää, Suomi voittaa 3-1 tai 4-2.

SEURAA HEITÄ: Markus Nutivaara ei ole tämän(kään) joukkueen viden näyttävimmän pelaajan joukossa, mutta erinomainen yleispuolustaja hän on. Sen vuoksi vyöllä on jo 127 NHL-ottelua ja lisää tulee tulevina vuosina. 24-vuotias Ahukiputaan Ahmojen kasvatti on myös ainoa leijonapakki, joka on onnistunut Herningissä maalinteossa ja on joukkueen tehokkain puolustaja saldolla 2+2.

Herning on Tanskan kehto ja joukkueen tärkein pelaaja, Toronton maalivahti Frederik Andersen, vartioi tänään maajoukkueen veräjää synnyinkaupungissaan. Juuttien riveissä on kaikkiaan kymmenkunta Herningissä syntynyttä tai sen kotikaupungikseen kokevaa pelaajaa, joten melkoisesta tuhkimotarinasta on kyse. Harva 50 000 asukkaan kaupungista kotoisin oleva voi moisesta koskaan edes haaveilla. Mutta töihin Andersen ja kumppanit tänään taatusti joutuvat.