Leijonat vohki HPK:n pörssirohmun - Jatkaako JYP voittojen tiellä?

ASETELMA: Melko leppoisaan tahtiin viimeisen puolentoista viikon ajan otellut JYP palasi edellisessä kamppailussaan perjantaina voittojen tielle kahden tappion jälkeen, kun Pelicans kaatui 2-1. Ottelu ei ollut kummoinenkaan jääkiekkoelämys, mutta JYPille tällä hetkellä tärkeintä on raapia pisteitä kasaan mahdollisimman kiivaaseen tahtiin. Paikka kuuden sakissa ilkkuu jo kymmenen pisteen päässä ja sääliplayoff-viivaankin on seitsemän pistettä.

Hurrikaaniryhmä on ajanut itsensä siihen pisteeseen, että kauden päättyminen runkosarjaan ensi kerran sitten kevään 2007 on täysin realistinen mahdollisuus.

Valoa hurrikaanitunnelin päähän tuo se, että marraskuun maajoukkuetauon jälkeisessä ajanlaskussa JYP on kerännyt yhdeksästä ottelusta 16 pistettä, kun kauden 19 ensimmäistä kamppailua kartuttivat pussia vain 18 pisteellä. Käyrä on siis ollut nouseva niin pelillisesti kuin tuloksellisestikin, mutta vielä jyrkempää nousua kaivataan.

Kauden suurin yllättäjä, peräti neljäntenä majaileva HPK on edennyt viime kierrokset voitto-tappio -vuorotahtia. Perjantaina kaatui Kärpät, mutta lauantaina tuli kuokkaan Sportilta. Kerho on runkosarjan osalta jo puolivälin krouvissa ja esimerkiksi SaiPa vaanii kahden pisteen päässä kaksi ottelua vähemmän pelanneena, joten "ylimääräisiin" tappioihin ei HPK:llakaan ole varaa.

Erikoistilanteet ovat tuovat kamppailuun mielenkiintoisen lisän. Edellisen viiden ottelun aikana JYP on kiskonut ylivoimaa 25 prosentin teholla ja tappanut jäähyt yli 94-prosenttisesti. HPK:nkin alivoima on ollut samaan aikaan yli 90-prosenttista, mutta ylivoimamaalia se ei ole tehnyt viiteen kierrokseen.

Kummankaan joukkueen loukkaantumistilanteessa ei ole mitään mullistavaa. HPK:lta on sivussa puolustaja Jesper Lindgren, JYPiltä puolestaan Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää. Maajoukkueiden EHT-humppa puolestaan rokottaa niin Kerhoa kuin JYPiäkin. HPK:lta leijonien mukana on pisterohmu Teemu Turusen ohella Niklas Friman sekä päävalmentaja Antti Pennanen, JYPiltä Suomen maajoukkueeseen napattiin vain Juuso Vainio, mutta David Tomasek on Tshekin matkassa.

ARVIO: Joukkueiden kauden ensimmäinen kohtaaminen neljä viikkoa sitten Hämeenlinnassa oli JYPiltä puolustuspelillisesti kelpo esitys, mutta hyökkääminen jäi piippuun ja HPK voitti 2-1. JYP sai kamppailussa vain 14 laukausta maalia kohti, tosin eipä HPK:llakaan ollu niitä kuin 21. Nyt paukkuu tiuhempaan, vaikka maalijuhlaa ei nähdäkään. 3-2 suuntaan tai toiseen, ylitöillä tai ilman.

SEURAA HEITÄ: Pelicans-ottelun 1+1 -tehoillaan ratkonut Jarkko Immonen tekee vuodesta toiseen kellontarkkaa työtä ja on jälleen noin 50 tehopisteen vauhdissa. Hän saapui Jyväskylään aikoinaan nuorena poikana 2002 ja jo ensimmäisen kauden saldo 56 ottelussa oli napakka 10+23=33. Sen jälkeen Immonen on pelannut hurrikaanipaidassa vuosien varrella yhteensä 305 ottelua ja paukuttanut 113+184=297 pistettä.

Kerho-kapteeni Otto Paajanen alkaa lähestyä seuraikoni-statusta. Menossa on kahdeksas liigakausi ja kaikki ne hän on pelannut HPK:ssa. Paajanen on naputellut 30 otteluun 7+12=19 pistettä ja on henkilökohtaisessa ennätysvauhdissaan. Se ennätys on kaudelta 2015-16, jolloin Paajasen saldo oli 20+15=35.