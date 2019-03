Leijonien päävalmentajan syliin putoaa lähivuosina jättipotti – Jalonen on tyytyväinen kahden NHL-pelaajatarkkailumatkan tuloksiin

Hyökkääjät Mikko Rantanen, Aleksander Barkov, Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen, puolustajat Miro Heiskanen ja Esa Lindell sekä maalivahti Mikko Koskinen ovat pelanneet vahvan kauden jääkiekon NHL:ssä, mutta jokaisen kausi taalajäillä saattaa päättyä jo runkosarjaan. Samaan kerhoon liittyvät varmuudella puolustajat Rasmus Ristolainen ja Sami Vatanen.

– Pari suomalaisjoukkuetta on sisällä pudotuspeleissä ja pari ulkona. Iso joukko taistelee nyt pudotuspelipaikoista. Pelaajien keskittyminen on tietysti sataprosenttisesti NHL-peleissä. Kahden Pohjois-Amerikan reissun aikana keskityttiin ilmapiirin luomiseen ja käytiin hyviä keskusteluja pelaajien kanssa, Suomen maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi.

STT tavoitti Jalosen Bostonista, jossa hän ja maajoukkueen GM Jere Lehtinen vierailivat osana talven toista pelaajatarkkailumatkaa. Ensimmäinen reissu oli helmikuussa ja toinen maaliskuun puolivälissä.

– Edmonton, New York Islanders, Columbus, Pittsburgh, Jalonen luetteli joukkueita.

– Jos Mikko (Koivu) olisi ollut pelikunnossa ja Mikke (Mikael Granlund) olisi pelannut vielä Minnesotassa, olisimme käyneet sielläkin, Jalonen jatkoi.

Liikkuvia osia

Koivu ja Granlund ovat esimerkit siitä, minkälaisia liikkuvia osia Jalosen ja Lehtisen matkasuunnitelmissa voi olla. Koivu on sivussa loppukauden polvivamman vuoksi. Tuore perheenisä Granlund kaupattiin Nashvilleen.

Jotkut voivat jäädä pois MM-kilpailuista, mutta Jalonen on tyytyväinen suomalaisten sitoutumiseen.

– Peli on tämän lajin suola, ja moni haluaa tavoitella menestystä maajoukkueessa seurajoukkuekauden jälkeen. Tietysti pelaajilla on erilaisia elämäntilanteita. Joillain voi olla vammoja tai perhesyitä. Osalla sopimus voi olla katkolla, ja silloin MM-kilpailuihin ei lähdetä, Jalonen avasi.

"Olemme realisteja"

Suomalaisten pistepörssin kärkimies Rantasen, Ahon ja pudotuspeleihin matkalla olevan Winnipegin Patrik Laineen sopimukset päättyvät tähän kauteen. Lähtö MM-kilpailuihin ei ole valttia jatkosopimusneuvotteluissa.

– Olemme realisteja. Paljon tietyn paikan pelaajia on kauden jälkeen ilman sopimusta. Lähivuosina tilanne on hieno, kun Suomella on paljon pelaajia pitkillä sopimuksilla NHL:ssä. Lähivuosina voimme saada todella nimekkään joukkueen MM-kilpailuihin, Jalonen suunnitteli.

Huhtikuussa MM-leiriryhmä on eurooppapainotteinen. MM-kilpailut pelataan keväällä poikkeuksellisen myöhään, kun kiekko tippuu Slovakiassa jäähän vasta 10. toukokuuta. NHL:n pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella putoavista joukkueistakin ehtii hyvin mukaan MM-leiritykseen ja toiselta kierrokselta MM-kilpailuihin.