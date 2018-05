Leijonissa kivikova vaatimustaso - "Ei noin kriittinen tarvitse olla!"

Herningin B-lohkon voittoon rymistänyt Suomi saa huomenna MM-kisojen puolivälierässä vastaansa Sveitsin, joka on Tanskassa liikkeellä historiansa nimekkäimmällä MM-miehistöllä. Nashvillen putoaminen Stanley cupin pudotuspeleistä oli käkikellomaalle lottovoitto, kun joukkue sai riveihinsä tähtipuolustaja Roman Josin sekä hyökkääjäpörriäinen Kevin Fialan.

NHL-kuusikon täydentävät Minnesotan Nino Niederreiter, San Josen Timo Meier, Coloradon Sven Andrighetto ja New Jerseyn Mirco Müller. Sveitsin joukkueella on yhteensä 1748 pelattua NHL-ottelua vyöllä, kun Suomen vastaava lukema on 1260.

- Sitä puhutaan, että tämä on kautta aikojen kovin Sveitsin joukkue. Se on aika paljon sanottu, kun pelasivat kuitenkin finaalissa 2013, leijonaluotsi Lauri Marjamäki arvioi.

Marjamäki ei allekirjoita joukkueensa ennakkosuosikin asemaa. Ehkä siksi, että se tuppaa olemaan se urheilun vaikein positio.

- Se on tosi vaikeaa. Sain Oulussa (Kärppien päävalmentajana) olla sitä koko ajan. Ei voinut muuta kuin voittaa. Jos ei voita, on pettymys. En kuitenkaan rinnasta sitä tähän, Marjamäki pyörittelee Sveitsi-ottelun aattona.

Vaatimustaso korkealla

Päävalmentaja on pannut tyytyväisenä merkille joukkueensa korkean sisäisen vaatimustason.

- Aina kun puretaan palaverissa peli, pelaajat löytävät parannettavaa ja ovat hyvin kriittisiä omaa ja joukkueen pelaamista kohtaan. Se on hyvän joukkueen merkki, Marjamäki sanoo.

- Välillä valmentajakin ajattelee, että ei noin kriittinen tarvitse olla, mutta se kertoo välittämisestä. Joukkue on oikealla tiellä, hän lisää.

Kapteeni Mikael Granlundin mukaan vankka itsekriittisyys ihan normaalia.

- Se on ihan normaalia jääkiekkoilijalle. Kun poimii videolta niitä pieniä juttuja, haluaa koko ajan olla parempi ja näin se pitääkin olla. Ollaan pelattu täällä hyvin joukkueena, mutta koko ajan pitää parantaa, Granlund linjaa.