Liigaseurat hassuttelivat kiekkoanalyytikon kustannuksella - Meidän peli, teidän peli vai jopa heidän peli?

Suomen voitettua jääkiekon nuorten maailmanmestaruuden loppiaisena, on pelitapakeskustelu vellonut jälleen kiivaana, ainakin sosiaalisessa mediassa, eritoten Twitterissä. Vapaa jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen on pitänyt näkyvästi esillä Jääkiekkoliiton lanseeraamaa "Meidän peli" -käsitettä ja tulkinnut sitä ahnaasti.

Se loi viime päivien aikana Sihvosen sekä Telian liigalähetysten studioisännän Tuomas Nyholmin välille ankaran verbaalisen peitsentaitannan.

Kenties tästä inspiroituneena eräs liigapelaajien näkyvimmistä someprofiileista, entinen JYP-hyökkääjä Jonne Virtanen twiittasi "mitä tarkoittaa jääkiekkotermi meidän peli?"

Nykyisin TPS:aa edustavalla järkäleellä on Twitterissä yli 10 000 seuraajaa, joten vastauksiakin sateli. Muiden muassa useilta liigaseuroilta.

- Voisiko kyseessä olla meidän peli huomenna Tapparaa vastaan, arvuutti TPS.

TPS

- Siis hetkinen, meilläkin on huomenna peli. Teillä on siis pakko olla teidän peli, tuumasi tähän HIFK ja jatkoi:

HIFK

- @Ilveshockey pelaa myös huomenna. Onko se sitten heidän peli?

HIFK2

Tampereen Ilves oli sitä mieltä, että ei ole.

- Ei voi olla meidän peli, koska Ilves vs. @PorinAssat pelataan Hakametsässä, jonka Tappara on ristinyt ”Meidän Kodiksi” eli heidän kodikseen. Eli meidän peliä ei voida pelata heidän kodissaan, joka on todellisuudessa myös Meidän Koti eli naapurin näkökulmasta Heidän Koti, Ilves luonnehti ongelmavyyhtiä.

Ilves

Alavireinen Kouvolan KooKoo muistutti omasta pelistään, vaikka ei oikeastaa olisi halunnut.

- Meidän peli oli eilen! Ei siitä tosin sen enempää..., todettiin Kymenlaaksosta.

KooKoo

Toki soppaan löi lusikkansa myös KalPa.

- Myökin pelataan huomenna. Se on varmasti Meijän peli!, todettiin Savosta.

KalPa

Tässä vaiheessa ympyrä sulkeutui, kun HIFK pyysi apuun Sihvosta.

- Kylläpä tämä meni nyt vaikeaksi. @PetteriSihvonen voitko tulla vähän jeesaamaan?, HIFK aneli.

HIFK3

Ja Sihvonenhan tuli.

- HIFK, teillä on tästäkin historiaa. Sitä mukaa kyllä paras mies tähän vastaamaan on entinen päävalmentajanne maineikkaalta kaudelta 1997-1997, Erkka Westerlund. Kysykää häneltä. Westerlund kun on ollut kehittämässäkin Meidän peliä, ja luulen, että hän jopa keksinyt tuon termin, Sihvonen kirjoitti.

Sihvonen

Sopii olettaa, että kauden "1997-1997" sijaan hän (t)viittasi kauteen 1997-98, jolloin HIFK voitti mestaruuden.

Myös KSML.fi ojentaa auttavaa kättään hädänalaisille liigaseuroille yhden Meidän peli -määritelmän verran. Maajoukkueen silloinen ja nykyinenkin päävalmentaja Jukka Jalonen luonnehti Meidän peliä toukokuussa 2012 näin:

- Tarkoitus on pelata ameebajääkiekkoa. Tavoite on se, että pystymme pelaamaan millaista jääkiekkoa tahansa, ketä tahansa vastustajaa vastaan. Sitähän Meidän peli tarkoittaa, Jalonen linjasi.

Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään yksi ottelu, kun Lukko isännöi SaiPaa. Huomenna ovat vuorossa HIFK-HPK, Ilves-Ässät, JYP-Jukurit, Pelicans-KalPa, Sport-Kärpät ja TPS-Tappara. JYP ei osallistunut hassutteluun Twitter-tilillään.

KSML.fi toivoo, että jokainen joukkue löytää tiensä oikeaan halliin pelaamaan kuka kenenkin peliä.