Liigassa suuri joukko tulokaspäävalmentajia

Jääkiekon Liiga on muuttunut nuorten pelaajien temmellyskentäksi, ja sama pätee myös valmentajiin. Perjantaina alkavaan kauteen viisi joukkuetta lähtee tulokaspäävalmentajan opein.

Tulokkaista nuorin on JYPin Lauri Merikivi, joka täyttää marraskuussa 36 vuotta. Hänen fläppitaulukuvioitaan tulkitsevat esimerkiksi Eric Perrin, 42, Jani Tuppurainen, 38, Juha-Pekka Hytönen, 37, Jarkko Immonen, 36, ja Ossi Louhivaara, 35.

– Kokeneiden pelaajien tietomäärä on niin arvokasta, että se on otettava käyttöön. Iso juttu on se, että seura on tärkeä kokeneille pelaajille. Oli pelaaja 17- tai 37-vuotias, pelaaja tekee kaikkensa sen eteen, että joukkue menestyy, Merikivi naulaa.

Myös Jukurien Pekka Kangasalusta, Pelicansin Ville Nieminen, Sportin Ari-Pekka Pajuluoma ja Ässien Mikael Kotkaniemi aloittavat ensimmäiset kautensa päävalmentajana. Kotkaniemi on kahdella kaudella hypännyt apuvalmentajan paikalta ykköseksi.

– Olen nyt vastuussa ja päätän asioista, mutta haluan myös jakaa vastuuta muille. Viime kaudesta pystyy rakentamaan jatkumoa tähän kauteen, koska silloin siirryin apuvalmentajan paikalta päävalmentajaksi, Kotkaniemi tuumii.

Mestiksen kautta

Tulokasvalmentajista jokainen on toiminut aikanaan Mestis-joukkueen päävalmentajana.

– Moni asia valmentaa, mutta päävalmentajuus valmentaa parhaiten päävalmentajuuteen, KeuPa HT:ta kaudella 2015–16 luotsannut Nieminen näkee.

Kangasalusta ja Pajuluoma kokevat arkityön melko samanlaiseksi eri sarjoissa.

– Päivittäinen työ valmentajana on aika samanlaista, oli kysymyksessä Mestis, Liiga tai juniorit. Liiga-joukkueen päävalmentajana on sitten enemmän erilaista muuta hässäkkää, Kangasalusta viittaa edustus- ja lehdistötilaisuuksiin.

Pajuluoma nostaa esiin ammattilaisurheilun edut.

– Liigassa pelaajat keskittyvät vain jääkiekkoon. Siten saamme rakennettua tietyn rytmin joukkueelle. Mestiksessä moni pelasi rakkaudesta lajiin ja opiskeli tai kävi töissä pelaamisen ohessa, Pajuluoma sanoi.

Vaikutteita mestarivalmentaja Mannerilta

KalPan Sami Kapanen, Kärppien Mikko Manner, SaiPan Tero Lehterä ja TPS:n Kalle Kaskinen aloittavat toisen kautensa päävalmentajina Liigassa. HPK:n Antti Pennasella on edessään kolmas ja Ilveksen Karri Kivellä viides kausi.

Pajuluomalla on yhteisiä kokemuksia Mannerin kanssa työskentelystä, ja hän myöntää ottaneensa vaikutteita vaasalaislähtöiseltä Mannerilta.

– Ajatuksia nopeaan riistopelaamiseen ja sopivia juttuja pelinkääntämiseen. Katsotaan, mitä pystytään käyttämään ja mitä pitää riisua pois, Pajuluoma ruotii mestarivalmentaja Mannerin oppeja.

Vanhimmat ovat ikäluokkaan 1963 kuuluvat HIFK:n Ari-Pekka Selin ja Tapparan Jukka Rautakorpi. Heidän lisäkseen kausien määrällä mitattuna kokeneiden joukkoon kuuluvat Lukon Pekka Virta ja KooKoon Tuomas Tuokkola.