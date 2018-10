Lugano ahdisti JYPin nurkkaan - Ensi viikolle jäi hurjat panokset

Paikasta CHL:n neljännesvälierissä pelattiin ja se myös näkyi. Luganon ja JYPin välinen viimeistä edellisen kierroksen vääntö H-lohkossa oli tarkkaa pelaamista. Etenkin JYPin osalta maalipaikoille pääsy oli vaikeaa, vaikka hurrikaaniryhmä energisesti ottelun aloittikin.

Lugano kietaisi vieraansa pakettiin 2-0 ja se tarkoittaa sitä, että jatkoonpääsy ratkotaan näiden joukkueiden kesken viikon kuluttua Hippoksella. HC Pilsen on jo lohkovoittonsa varmistanut, mutta toinen jatkoonmenijä on ensi tiistain JYP-Lugano -ottelun voittaja, kun kummallakin joukkueella on viidestä ottelusta kuusi pistettä.

Jerry Turkulainen kilautti yläputkea alkuminuuteilla, mutta sen jälkeen oli maalipaikkojen osalta pitkään hiljaisempaa. Gregory Hoffman laukoi Luganon johtoon kahdeksan ja puolen minuutin pelin jälkeen. Osumasta voi piirtää miinusmerkkiä JYP-vahti Eetu Laurikaiselle, jolla oli korkeintaan keskinkertaiseen kutiin hyvä näkyvyys.

Laurikaiselta iso tasonnosto

Mutta sittemmin Laurikainen oli mies paikallaan ja nosti tasoaan huimasti torjuen mm. NHL-konkari Maxim Lapierren läpiajon päätöserässä. Lapierren ja Jani Lajusen alustamalle illan toiselle Luganon maalille Laurikainen ei voinut mitään, sen sortin koomailu sitä edelsi kenttäpelaajilta.

Laurikainen torjui ottelussa lopulta 26 kertaa ja jos kenttäpelaajat eivät saa maalin puolikastakaan aikaiseksi, ei siitä sovi veräjänvartijaa mollata. Toki Elvis Merzlikins oli omalla tontillaan erehtymätön, mutta siinä näytteli myös JYPin heikko hyökkääminen suurta roolia.

CHL-mestaruutta puolustavien hurrikaanipaitojen ykkössektorin laukauksista puolet viuhui ohi tai jäi kenttäpelaajien blokkeihin, kun Lugano sai vähintään Laurikaiselle saakka kolme neljästä tällaisista kudeista. Sitoutuneempi ja viisikkotasolla harmonisempi joukkue nappasi ansaitun voiton, siitä ei nokan koputtamista jäänyt.

Jo ensimmäisessä erässä osunut Hofmann hyödynsi JYPin oman alueen tupuloinnin kolmannessa erässä Maxim Lapierren ja Jani Lajusen esityöstä.

Ennen ensi viikon ratkaisevaa CHL-kamppailua JYP ottelee kaksi kertaa kotoisessa SM-liigassa. Jo torstaina Hippoksella vierailee sarjakärki Kärpät, lauantaina matka vie SaiPan luolaan Lappeenrantaan.