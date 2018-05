Määttä vielä kysymysmerkki, Donskoi ei tule - "Tiedetään jokaisen tilanne"

Pittsburgh Penguinsin puolustaja, kaksinkertainen Stanley cup -voittaja Olli Määttä on ainakin teoriassa leijonien käytössä MM-Tanskassa, kun pingviinien kausi päättyi viime yönä. Washington oli parempi konferenssin välierissä ja vei ottelusarjan voitoin 4-2. Kuudennen kamppailun voittomaalin iski jatkoajalla Jevgeni Kuznetsov.

- No... Tiedetään jokaisen tilanne, ilmoitellaan sitten tiedetään varmaksi, että ketkä pelaa, päävalmentaja Lauri Marjamäki kommentoi Määtän mahdollista Tanskan reissua.

23-vuotias Määttä on pelannut A-maajoukkueessa ainoastaan Sotshin olympialaisissa neljä vuotta sitten. Tällä kaudella JYP-kasvatti pelasi NHL:n runkosarjassa täydet 82 ottelua tehoin tehden yhden kauden piste-ennätyksensä 7+22=29. Pudotuspeleissä Määtän 12 ottelun saldo oli 0+2.

San Josen hyökkääjä Joonas Donskoi ei tule kisoihin.

- Donskoi joutui jättämään pelin väliin loukkaantumisen takia. Eilen keskusteltiin hänen kanssaan ja mies olisi halunnut tulla. Harmillinen homma, mutta tällaista on jääkiekko.

Kun Donskoi ei Herningiin saavu, on Olli Palolan kisapassi leimattu. Palola tänään Norjaa vastaan leijonien 13. hyökkääjä.

- Palola on hyvässä iskussa ja veti hyvän leirityksen tuossa. Tässä on tuplapeli tulossa ja jos jotain sattuu tai jollain ei tennari kulje, niin on yksi hyökkääjä reservissä, Marjamäki sanoi.