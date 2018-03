Märkä rätti Mestis-seurojen kasvoille – liigakarsinnat aikaisintaan 2020

Jääkiekon Mestiksen pudotuspelit alkavat lauantaina, mutta tämän kevään mestari ei jää historiaan liiganousijana eikä edes karsijana. Uhkakuvana on, ettei karsintoja pelata sarjojen välillä vuoden päästäkään.

– Sen uskallan sanoa, että kevään aikana ei tulla saamaan ratkaisua aikaan. Neuvottelut venyvät todennäköisesti kaudelle 2018–2019, ja ensimmäinen kausi uudella sopimuksella olisi 2019–2020. Tuolloin käytössä olisi uusi sarjajärjestelmä, sanoo Huippukiekon neuvottelukunnan jäsen Tuomas Haanpää.

Liigan ja Jääkiekkoliiton kolmevuotinen sopimus päättyy tämän kauden jälkeen. Sopimusjakson aikana Liiga on maksanut Mestikselle kehitysrahaa. Kilpailullisesti kirkkain tavoite ja urheilullinen mittari, liigakarsinta, on jätetty järjestämättä.

Karsintojen palauttaminen jo ensi kaudeksi oli Mestiksen tavoite, mutta se ei ole toteutumassa. Liigan ei osakeyhtiönä ole pakko ottaa uusia jäseniä eikä suostua karsintojen järjestämiseen.

Jääkiekkoliiton puheenjohtajan Harri Nummelan johtamassa Huippukiekon neuvottelukunnassa sarjajärjestelmät ovat yksi käsiteltävä aihepiiri. Haanpää ajaa eteenpäin Mestiksen asiaa.

– Mestiksessä henki on se, että muutos on saatava aikaan, sillä suljettu Liiga näivettää Mestiksen. Mestiksen suunnalta luodaan painetta, että asiat muuttuvat, Haanpää tuumii.

– Erilaisista sarjamalleista on neuvoteltu puolitoista vuotta. Mitään yksiselitteistä ratkaisua Liiga-karsintojen palauttamiseen ei vielä ole. Huippukiekon neuvottelukunnassa on käyty läpi kaikki mahdolliset sarjamallit. Niitä ovat A- ja B-liiga, usean joukkueen karsintasarja ja karsintaparit. On useita eri vaihtoehtoja, ja on vielä mahdoton sanoa, mikä tulee olemaan lopullinen.

Seurat hyvällä tiellä

Turkulainen Haanpää puhuu koko Mestiksen suulla. Hän on Mestiksessä pelaavan TuTo Hockeyn puheenjohtaja ja Mestiksen hallituksen puheenjohtaja.

– Mestiksen seuraorganisaatiot ovat kehityksessään hyvällä tiellä jo kolmatta vuotta. Sarja on urheilullisesti laadukas ja tärkeässä roolissa Suomi-kiekossa pelaajien kehityksessä.

Haanpää ottaa kantaa myös pelaajaliikenteeseen ja nuorten pelaajien ajelehtimiseen eri joukkueissa.

– Nyt moni pelaaja kiekkoilee kauden aikana Liigassa, Mestiksessä ja Nuorten SM-liigassa sekä lisäksi alle 20- ja alle 18-vuotiaiden maajoukkueissa eli viiden eri valmentajan alaisuudessa.

– Kun Mestis huomioitaisiin paremmin, ottaisivat Liigan seurat sen paremmin huomioon pelaajakehityksessään ja yksittäisen pelaajan kausisuunnitelmassa.

Farmille jyrkkä ei

Karsinnat Liigan ja Mestiksen välillä pelattiin viimeksi vuonna 2013. Tuon jälkeen Liigaan on nostettu kolme seuraa Mestiksestä: Sport, KooKoo ja Jukurit.

Mestis on täyttänyt aukkoja Suomi-sarjasta nousseilla ja nostetuilla joukkueilla sekä Bluesin raunioille syntyneellä Espoo Unitedilla.

– Yksittäisten seurojen kannalta nousu Liigaan on ollut hieno asia, mutta Mestis on kärsinyt tästä. Mestiksen tilanne ja sarjajärjestelmät ovat koko Suomi-kiekon asia ja etu, jota täytyy miettiä. Ratkaisu ei saa olla se, että on 15 Liiga-joukkuetta ja Mestiksestä tulee farmi, Haanpää muistuttaa.

Mestiksen pudotuspeleissä kolme mestaria ja kaksi ensikertalaista

Jääkiekon Mestis on viime vuosina tyhjennetty kestomenestyjistään, mutta lauantaina alkavissa pudotuspeleissä pelaa viime kauden mestarin SaPKon lisäksi kaksi muutakin takavuosien mestaria.

Jokipojat voitti Mestiksen vuonna 2010 ja TuTo Hockey kaksi vuotta aiemmin. Joensuulaiset pelasivat loppuotteluissa myös vuosina 2009 sekä 2012 ja TuTo Hockey 2001. Nyt joukkueet jahtaavat jälleen menestystä.

Sportin, KooKoon ja Jukurien päästyä Liigaan Mestis on jäänyt pienempien seurojen temmellyskentäksi. Tänä keväänä pudotuspelikasteensa saavat sarjanousija Imatran Ketterä ja Iisalmen Peli-Karhut.

Ketterä pelasi pitkään 1. divisioonassa 1980- ja 1990-luvuilla, mutta Mestis-nimellä kulkevassa sarjassa imatralaisjoukkue pelaa ensimmäistä kauttaan. Ketterä sijoittui runkosarjassa kolmanneksi ja saa puolivälierissä vastaansa Jokipojat. Välieriin pääsee neljällä voitolla.

IPK sijoittui toisella Mestis-kaudellaan runkosarjassa seitsemänneksi ja saa vastaansa SaPKon. Ensimmäisen runkosarjan voittonsa ottanut KeuPa HT jahtaa ensimmäistä Mestis-mitaliaan ja pelaa puolivälierissä LeKiä vastaan.

Runkosarjan nelonen Kiekko-Vantaa kohtaa TuTo Hockeyn. Joukkueet kohtasivat jo viime keväänä välierissä, joista K-Vantaa eteni loppuotteluihin. Välieräsarjan toinen ottelu jäi historiaan Suomen pisimpänä huipputasolla pelattuna otteluna. Se ratkesi vasta ajassa 157.54 Kiekko-Vantaan eduksi.

Tänä keväänä Mestiksen mestari on selvillä viimeistään 18. huhtikuuta.