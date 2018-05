Mörkö-Marko hämmentää, mutta ei stressaa - "Kyllä mulle saa nauraa"

Tanskan MM-turnauksen aikana on puhuttu ennen kaikkea Sebastian Ahosta. On puhuttu Teuvo Teräväisestä ja ketjun kolmannesta lenkistä Veli-Matti Savinaisesta.

Vähän vähemmän on puhuttu Lempäälän lempeästä jättiläisestä Marko Anttilasta. Leijonien nelosketjun raataja pelaa 33-vuotiaana uransa parasta jääkiekkoa. Ellei leijonat tunaroi puolivälieräänsä Sveitsiä vastaan ja etenkin jos joukkue onnistuu vielä välieränsäkin voittamaan, on joukkueen hämmentäjäosaston eliittiin nousseessa Anttilassa ainesta todelliseksi kulttipelaajaksi.

Oman meeminsäkin mies on jo saanut.

Toki 203-senttinen hyökkääjä jo jossain mitassa kulttihahmo onkin, mutta nyt noustaisiin sinne kansakunnan kaapin päälle. Jokereiden kopissa on väritelty "Mörkö-Marko" lempinimeä kantavan Anttilan vaatemerkistä ja nimen brändäämisestä.

- Se on enemmänkin sitä pukukoppiläppää. Eikä siinä mitään, kyllä mulle saa nauraa, Anttila hymähtää.

Anttilasta on muotoutunut leijonien duunariosaston luottomies. Olympialaisissa helmikuussa rooli oli pienempi, vaikka nyt jalkeilla on selkeästi parempi joukkue. Asemansa kohenemiselle Anttila ei keksi sen kummempaa selitystä.

- Samalla tavalla olen yrittänyt tehdä omaa hommaani koko ajan. Se on ihan totta, että tämä on kovempi joukkue, kun on noita NHL-miehiä mukana, Anttila sanoo.

Nopea Sveitsi

Illan puolivälierä Sveitsiä vastaan on ennakkoon hyvin hallussa.

- USA-ottelun perusteella ei tarvitse mitään isoja muutoksia tehdä. Vähän samantyyppinen joukkue on vastassa, siellä on nopeita ja taitavia hyökkääjiä, jotka iskevät vastahyökkäyksistä terävästi, Anttila tietää.

Matkalla kaapin päälle Anttilan saama huomio on koko ajan kasvanut. Erinomaisten peliesitysten ohella siihen on epäilemättä syynä myös se, että iso mies ei pudottele automaattijargonia, vaan vastaa oikeasti kysymyksiin.

- Hienoa, että saa arvostusta ja on huomattu, mutta ei se tätä kuvaa sen kummemmaksi muuta. Se on hienoa, että jääkiekko ylipäätään kiinnostaa Suomessa niin paljon, Anttila tuumaa.

Mutta se mahdollinen vaatemerkki jäi askarruttamaan. Olisiko se sitten Börkö-Barko?