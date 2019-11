MTV: Suljettu SM-liiga on laiton, sanoo urheiluoikeuteen perehtynyt varatuomari

Urheiluoikeuden asiantuntija, varatuomari Olli Rauste pitää suljettua jääkiekon Liigaa laittomana, uutisoi MTV. Jääkiekon kotimainen pääsarja suljettiin 2013 Suomen jääkiekkoliiton ja Liigan yhteisellä päätöksellä.

– Minun tiedossani ei ole tällä hetkellä mitään sellaisia perusteita, jotka voisivat oikeuttaa suljetun jääkiekon SM-liigan tällä hetkellä, Rauste sanoi.

Rausteen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto käsitteli 1995 Joensuun Katajan mahdollisuuksia pelata koripalloilun SM-sarjassa.

– Siinä päätöksessä kilpailuvirasto toteaa, että suljettu sarja on Suomessa lähtökohtaisesti kilpailulain vastainen. Voi olla tilanteita, joissa on olemassa erityiset perusteet sarjan sulkemiselle, mutta jos tällaisia perusteita ei ole, suljettu sarja on lähtökohtaisesti laiton, Rauste jatkoi viitaten SM-liigaan.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi Rausteen näkemystä varovaisesti.

– Tämä on uusi näkökulma suomalaiseen jääkiekkokeskusteluun. Ilman syvällisempää perehtymistä en halua kommentoida asiaa vielä tarkemmin, Nummela sanoi.