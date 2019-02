Maaginen Laurikainen piti taas nollan: "En ole tällaista ennen nähnyt" – Katso tästä ottelun huippuhetket

Jos oli JYPin Jukurit-vääntö Mikkelissä perjantai-iltana merkillinen, niin millään muotoa tavanomainen ei ollut lauantain kotiottelu HPK:ta vastaankaan. Kerho tuli avauserään melkoisen myrskyisästi ja hurrikaaniryhmä säästyi takaiskuilta ainoastaan Eetu Laurikaisen timanttitorjuntojen ansiosta.

Mutta kun se rytäkkä laantui, alkoi JYPin show. Hurrikaani vei toista erää miten tahtoi, mutta tällä kertaa kiekon toisensa jälkeen poimi Laurikaisen virkaveli Emil Larmi. Aivan erän lopulla Larmi joutui kuitenkin antautumaan, kun Mikko Kalteva kajautti kauden ensimmäisellään 1-0 Miika Lahden kaivaman aloitusvoiton jälkeen.

Se riitti tällä kertaa, vaikka HPK hurjan loppukirin ottelun viimeisellä kympillä virittikin. Kalteva puolestaan karisti selästään kokonaisen eläintarhan, maalittomia runkosarjan otteluita ehti kertyä viime kauden loppu mukaan lukien 45.

- En kyllä ole tällaista aiemmin nähnyt, että oma joukkue voittaa kaksi peliä peräkkäin 1-0. Puolustettiin hyvin ja itsellänikin koppi tarttuu, 31 kiekko torjunut Laurikainen myhäili.

Perjantaina Jukureita vastaan 30 torjuntaa kerännyt hurrikaanivahti on ollut pääosin erinomainen jo loka-marraskuulta saakka. Kun kollega Joona Voutilainen oli viikkoja poissa, kaatui koko torjuntavastuu yhden miehen niskaan.

- Tilanne oli sellainen, ettei yksinkertaisesti voinut epäonnistua. Mutta kaikkeen pitää olla valmis. Kanadan junnuliigassa pelasin joskus 60 ottelua kauden aikana, joskus olen pelannut 15 ottelun kausia, Laurikainen pyöritteli.

Voutilainen on toki ollut pelikuntoinen jo pitkään, mutta saanut vastuuta hyvin hajanaisesti.

- No joo, mukavampaa se on, kun pääsee koko ajan pelaamaan. Turha sitä on kiistää, Laurikainen myönsi.

"Rakenteet kuntoon"

Peli oli JYPin vankasti JYPin hyppysissä kaikkiaan noin puoli tuntia. Toisen erän ohella vielä kolmannen alkukin oli kotijoukkueen HPK pääsi takaisin kyytiin Mikko Kaltevan nakattua kiekon katsomoon 49 minuutin kohdalla. Tämän jälkeen Kerho osasi jälleen hyökätä myös viidellä viittä vastaan ja JYPin peli meni puolustustaisteluksi. Tällä kertaa se kuitenkin riitti.

- Pelin rakenteet pitää saada kuntoon, muuten ei tule mitään. Tänään ne olivat aika hyvin kunnossa, päävalmentaja Risto Dufva totesi niin hyökkäys- kuin puolustuspelinkin osalta.

- Meillä on paljon virtuoositeettia, mutta hyökkäämisessäkin pitää olla ne rakenteet, jotta se saadaan esiin. Nyt oli, RD lisäsi.

Totta. Draaman keskikohdassa JYPillä oli sellainen isku päällä, että yhtään Emil Larmia heikommalle veskarille olisi mätetty helposti 3-4 kiekkoa reppuun.

Voitollaan JYP kipusi jälleen pudotuspeliviivan päälle, kun Sport sai pahemman kerran selkäänsä Kärpiltä ja KalPa kompastui yllättäen sarjajumbo Ässiin. Ero Sportiin on nyt piste, KalPaan kolme.

JYPin ottelut jatkuvat keskiviikkona, kun Hippoksella vierailee Pelicans.