Maalihai Pulkkinen iski Jokereille tappion runkosarjapäätöksessä

Jokerit päätti KHL-jääkiekkoliigan runkosarjan tappioon, kun se hävisi panoksettomassa päätöspelissä Dinamo Minskille 3–5. Helsinkiläissikermä aloittaa pudotuspelisarjan kohtaamalla Moskovan Dynamon kotikaukalossaan maanantaina ja keskiviikkona.

Jokerien kapteeni Peter Regin pohti ennakkohaastatteluissa, että joukkueella on paitsi tarve mutta myös mahdollisuus petrata juuri moskovalaisia vastaan. Moskovan Dynamo on pahaenteisesti voittanut Jokerit jopa 11 kertaa peräkkäin. Regin osoitti kohennuskohteiksi Dynamoa vastaan entistä fyysisemmän pelaamisen, maalien edustoilla pelaamisen terävöittäminen ja tiiviimmän joukkuepelaamisen.

– Peterin sanomassa on paljon totta. Meillä on ollut Dynamoa vastaan lukuisia hukattuja maalipaikkoja. Olemme myös sortuneet yksittäisiin virheisiin, Jokerien hyökkääjä Steve Moses vahvisti.

– Dynamo on tyypillisimmillään vastahyökkäysjoukkue. Kiekonmenetystä seuraa usein heidän rokotuksensa, Moses jatkoi.

Maalimässäilyä, ennätys ja yleisökato

Moses, 29, ennakoi myös, että tulevassa pudotuspelisarjassa Jokerien on syytä ottaa komento pitämällä kiekkoa hallussa. Lisäksi molempien siniviivojen tuntumassa on onnistuttava huolellisuudessa. Isoja valttejakin on näköpiirissä, tekihän Jokerit runkosarjan 62 ottelussa 197 maalia eli toiseksi eniten koko KHL:ssä.

– Joukkueemme on erittäin taitava hyökkäyspäädyssä. Liikumme hyvin, ja leveydessämme myös riittää, Moses puntaroi.

Heti Dinamo Minsk -ottelun ensimmäisessä vaihdossa Jokerien yhdysvaltalaishyökkääjä Brian O'Neill syötti takaviistoon puolustaja Jesper Jensenille, joka laukoi avausmaalin jo 48 sekunnin kohdalla. Samalla O'Neill ylsi Jokerien KHL-ajan runkosarjan piste-ennätykseen, sillä hän summasi saldokseen yhteensä 13+45=58 pistettä. Edellinen rekordi, 36+21 pistettä, oli Moseksen nimissä.

Minskin maali- ja pistehai Teemu Pulkkinen puolestaan viimeisteli pelin 3–4-osuman ohjurilla ex-seuraansa vastaan summaten sesongin pistekertymäkseen 15+14=29.

Perjantaina areenassa oli 10 084 katsojaa, mikä tiesi 31:n kotiottelun yhteismääräksi 271 799 silmäparia ja keskiarvoksi 8 768 katsojaa. Lasku viime kauteen on romahdusmaisen jyrkkä, jopa 1 647 katsojaa per peli.