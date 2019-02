Maalinteon tuska oli taas JYPin riesana - Sitten esiin astui kivitalonmurskaaja Turkulainen

Avauserän JYP ihmetteli mitä lie. Kenties sitä, että aloittavaksi maalivahdiksi ilmoitettu Eetu Laurikainen ei lopulta ollut lainkaan kokoonpanossa. Tilalle luistellut Joona Voutilainen oli vähän epävarman oloinen ja KooKoon konkarihyökkääjä Toni Kähkönen höpläyttikin Voutilaista pahemman kerran erän puolivälissä, 0-1.

Mutta toisesta erästä lähtien hurrikaani alkoi puhaltaa äkäisesti. Tehottomasti, mutta äkäisesti yhtä kaikki. Viimeisen 40 minuutin aikana Voutilainen torjui vain neljä kertaa, kun virkaveli toisessa päässä, Oskari Salminen otti kiinni 24 kiekkoa. Laukaukset JYP vei häkellyttävästi 42-9.

Tämän kaiken lopputulemana oli lopulta JYPin 2-1 -voitto. Kun mikään ei auttanut, kun kiekko ei mennyt mistään reppuun, astui kolmannessa erässä esiin pieni suuri mies. Jerry Leijonamieli, sukunimeltään Turkulainen. Kivitalonmurskaaja, illan ylivoimainen hurrikaanihahmo hakkasi päätöserässä kiekon kaksi kertaa KooKoon reppuun ja ratkaisi ottelun.

Ensimmäinen oli rujoa kiekkotaidetta. Turkulainen (170/72) säntäsi päin nimeä Ed Wittchow tottelevaa kivitaloa. Wittchow (196/98) haukkoi henkeään, keräili kamojaan ja ihmetteli, jotta mikä iski, kun Turkulainen kävi muiluttamassa 1-1 -tasoituksen, kun erää oli pelattu vajaat kuusi minuuttia. Kahdeksan minuuttia myöhemmin sama mies iski voittomaalin ylivoimalla.

- Ehkä hän (Wittchow) oli siinä vähän huonossa tasapainossa. Näitä pääsee joka päivä treenaamaan Nolania (Yonkman) vastaan, siitä oli varmasti apua, Turkulainen myhäili ensimmäiseen maaliinsa viitaten.

Fleuryn jalanjälkiin?

Turkulainen on viimeistellyt neljän edellisen kierroksen aikana neljä maalia. Sitä ennen hän kiskoi peräti 34 kierrosta osumatta kertaakaan tolppien väliin.

- En osaa sanoa, mikä siinä mätti, mutta pelissäni ei toiminut oikein mikään. Tehottomuus oli vain oire siitä, että muutenkaan homma ei toimi, Turkulainen sanoi.

- Nyt onneksi taas kulkee. Meidän kokeneista pelaajista oli maalittoman putken aikana paljon apua. He tsemppasivat ja sanoivat, että näitä tulee joskus kaikille, hän taustoitti.

Pienikokoinen hurrikaanihyökkääjä tuo kausi kaudelta pelottomuudellaan enemmän ja enemmän mieleen NHL-legenda Theoren Fleuryn. Risaisen ja rosoisen taipaleen läpi kulkenut Fleury taisteli tiensä väkisin NHL:aan ja Stanley cup -voittajaksi vain 168-senttisenä. Aikana, jolloin NHL oli leimallisesti isojen miesten liiga.

Päihdeongelmista läpi uransa kärsineen, mutta niistä sittemmin irti päässeen Fleuryn 15 kautta kestänyt NHL-ura päättyi keväällä 2003, jolloin Turkulainen oli vasta neljävuotias.

Hän ei siis kasvanut(!) jääkiekkoilijaksi Fleurya seuraten, mutta on perehtynyt aiheeseen.

- Olen katsonut kaverin pätkiä Youtubesta ja ajattelin lukea kirjankin. Vähän erilainen polku kuin monella muulla jääkiekkoilijalla, mutta kaukalossa huikea äijä. Raivasi tiensä NHL:aan, toivottavasti se ei ole mullekaan mahdottomuus, Turkulainen sanoi.

No, modernimmalta ajalta taalaliigasta löytyy tietysti herra Martin St. Louis, josta muuan Eric Perrin on taatusti osannut kertoa tarinan jos toisenkin. Paksut sukat jalassa 173-senttinen St. Louis pelasi NHL:ssa 16 kautta.

"Joukkue korjasi itseään"

Mutta historiasta ja unelmista vielä takaisin Hippokselle ja helmikuun 22. päivään vuonna 2019. JYP kärsi taas kerran infernaalisesta tehottomuudesta, näistä maalipaikoista peli olisi pitänyt päksiä pakettiin jo toisessa erässä.

- En tiedä, mikä siinä ensimmäisessä erässä oli, ettei löydetty balanssia. Erätauolla päätettiin, että näin kokenut joukkue ymmärtää, että pitää nostaa itse. Joukkue korjasi hienosti itse itseään, luonnehti päävalmentaja Risto Dufva, jolla on maine melko kovana erätaukojen korjaustoimenpiteiden suorittajana.

Dufva myönsi, että jännitys säilyi turhan pitkään.

- Toisessa erässä oli jo mahdollisuus ratkaista. Onneksi päätöserässä löytyi sitten se päättäväisyys ja ykkösketju hoiti voiton meille, RD päätti.

Viimeistä playoff-paikkaa hallussaan pitävän JYPin hajurako lähimpään uhkaajaan Sportiin on nyt kuusi pistettä, KalPa puolestaan on jäänyt jo yhdeksän. Sääliplayoffin kotietu on viiden ja suora puolivälieräpaikka kymmenen pisteen päässä, kun hurrikaanipaidoilla on kahdeksan ottelua pelaamatta.

