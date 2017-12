Maalitykki Moses katsomossa  – Jokerit hävisi tappioputkensa katkaisseelle Slovanille

Jokerit koki KHL-jääkiekkoliigassa tappion heti joulutauolta palattuaan, kun vierailija Slovan Bratislava löi sen 3–2.

Jokerien entinen maalitykki Steve Moses seurasi kamppailua aitiosta pelaajakoordinaattori Janne Vuorisen vierestä. Maanantaina Suomeen saapunut yhdysvaltalaishyökkääjä saattaa pelata jo torstaina helsinkiläisten seuraavassa ottelussa.

– Kaveri liittyy hyvään paikkaan meille. Kun on vähän tervanjuontia tämä maalintekomme, Jokereille 2–3-kavennuksen tehnyt Pekka Jormakka kertoi.

Moses, 28, paukutti kolme kautta sitten Jokerien riveissä 60 ottelussa KHL:n liigan maaliennätykseksi 36 osumaa. Sitten Moses suuntasi NHL:ään Nashville Predatorsiin, mutta kun peliaikaa ei löytynyt, Moses siirtyi SKA:han. Kuluvan kauden hän aloitti AHL:ssa Rochesterissa ennen kuin pesti purettiin ja sopimus syntyi Jokerien kanssa.

– Oli vain ajan kysymys, milloin palaan Jokereihin, Moses paljasti.

Tiistaina tapaninpäivänä Jokerit aloitti vahvasti, sillä Henri Ikonen vei isännät 1-0-johtoon seitsemännellä minuutilla iskemällä toisesta aallosta paluukiekon sisään.

Slovanin eräsummerimaalit

Slovan onnistui katkaisemaan kahdeksan ottelun tappioputkensa iskemällä seuraavat kaikki kolme osumaa eräsummerien kylkeen, 1–1:een ajassa 18.01, 1–2:een ajassa 20.09 ja 1–3:een ajassa 39.01.

– Kyllä me lauomme, mutta kaveri tuntuu saavan puoli-ilmaiseksi maaleja, Jormakka harmitteli.

Jokerien saldo marraskuun lopusta lähtien on osoittautunut mollivoittoiseksi, tosin äärimmäisen pienillä marginaaleilla. Tuoreimmista yhdeksästä koitoksestaan se on voittanut vain kaksi ja hävinnyt seitsemän, ja jokaisen voiton on määrittänyt yksi vaivainen maali. Kaikkiaan niin sanottuja yhden maalin matseja Jokereilla on kokenut peräkkäin peräti 12.

– Tiukkoja pelejähän nämä ovat. Tänäänkin vastustaja taisteli ja esti, että me emme saa maaleja lisää. Ja käyttivät paikkansa itse hyvin, Jormakka kuvasi.