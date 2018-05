Marjamäki luottaa pakkikalustoonsa - "Ei tarvitse olla muskeleita"

Leijonat palaa lauantaina pelipuuhiin kahden välipäivän jälkeen, kun vastaan asettuu MM-turnauksen suurin mestarisuosikki Kanada Connor McDavidin johdolla. Taitavan ja vikkeläjalkaisen leijonalauman puutteellinen kamppailuvoima tuli esiin etenkin pakkikaluston osalta jo keskiviikon Tanska-ottelussa, mutta päävalmentaja Lauri Marjamäki vakuuttaa silti, että eväitä Kanadan haastamiseen on.

- Pakkien prototyyppi on muuttunut. Ei tarvitse olla kokoa ja muskeleita ja lyödä poikittaista mailaa. Meidän pitää pelata tiiviinä ylhäältä asti, muuten käy huonosti, Marjamäki selvittää.

Puolustuksen lisäksi toinen askarruttanut asia on ollut leijonien sentteripeli. Kun Mika Niemi lähetettiin Eeli Tolvasen saapumisen myötä kotiin, on Antti Suomela joukkueen ainoa pelaaja, joka on "leipätyökseen" keskushyökkääjä. Sebastian Aho, Mikael Granlund ja Janne Pesonen ovat lähtökohtaisesti laitahyökkääjiä.

- Sentteripeli on mallillaan. Aho ja Granlund ovat omaksuneet sen todella nopeasti. Myös Pesoseen olen ollut todella tyytyväinen ja Suomelalle se on tietysti tuttu paikka. Laidasta keskelle siirtyneet ovat olleet jopa yllättävän hyviä, Marjamäki määrittelee.

Aloitusten rouhiminen on vain pieni osa keskushyökkääjän toimesta, mutta tärkeä sellainen. Avausottelussa Etelä-Koreaa vastaan Suomi voitti yli 60 prosenttia aloituksista, Latvia-kamppailussa vain 35 ja Norjakin oli inasen parempi. Tanska-tappiossa leijona kaivoi tuomarin pudottamia kiekkoja 52 prosentin teholla, mutta tilastoa vääristävät Mikael Granlundin 74-prosenttisesti voittamat aloitukset.

Sebastian Ahon prosentti oli vain 25, Antti Suomelan 33 ja Janne Pesosen 40.

- Ensin oltiin aloituksissa parempia, sitten huonompia ja sitten taas parempia. Ollaan plussalla, Marjamäki kuittasi.

No, juuri ja juuri. Suomi on voittanut neljässä ottelussaan 50,73 prosenttia aloituksistaan. Turhan usein kiekkoa on pitänyt lähteä hakemaan naapurin lavasta.

Mihin Tolvanen laitetaan?

Marjamäki ei vielä perjantaina paljastanut, mihin ketjuun Eeli Tolvanen istutetaan. Ylivoimavastuuta maaliahneelle nuorukaiselle on taatusti luvassa, mutta muu jäi vielä kysymysmerkiksi. Sebastian Ahon erinomaisesti toimineeseen vitjaan tuskin kosketaan eikä välttämättä Mikael Granlundin kakkosketjuunkaan.

- Ei ole mitään syytä ruveta laittamaan koko pakettia uusiksi, Marjamäki ilmoitti.

Lienee siis niin, että Tolvasen paikka tasakentällisin löytyy Antti Suomelan kolmosketjusta. Hänen ylivoimavastuunsa tiennee sitä, että kolmesta pääosin ylivoimaa pelanneesta puolustajasta (Ville Pokka, Julius Honka ja Markus Nutivaara) yksi putoaa pakkopelistä pois. Myös Miro Heiskanen on käynyt ylivoimalla jäällä.

Turnauksen neljän ensimmäisen pelin perusteella putoaja pitäisi olla Pokka ja kahden ylivoimapuolustajan paikasta kilpailisivat Honka, Heiskanen ja Nutivaara.