Mikael Granlund tasoitti 0,1 sekuntia ennen päätössummeria ja ratkaisi voiton jatkoajalla

Nashville Predatorsin hyökkääjä Mikael Granlund otti sankarinviitan kannettavakseen, kun Nashville nousi jatkoajalla 4–3-voittoon yhdestä NHL:n länsilohkon pääkilpailijastaan, Calgary Flamesista.

Suomalaishyökkääjä toi joukkueensa tasoihin kolmannen erän viimeisellä sekunnilla. Nashville haki vimmatusti tasoitusmaalia ja sai aikaan kovan pyörityksen Calgaryn alueella. Ruotsalaishyökkääjä Filip Forsberg tarjoili kiekon ottelun viime sekunneilla maalin edustalla häärineelle Granlundille, joka kiskaisi helpottavan osuman pelikellon näyttäessä vain 0,1 sekuntia.

Jatkoajalla Granlund ratkaisi voiton Nashvillelle napakalla rannelaukauksella, joka yllätti Flamesin maalivahdin David Rittichin. Nashvillelle voitto oli kolmas peräkkäinen. Hiljattain 28 vuotta täyttänyt Granlund on tehnyt pisteitä kolmessa viime ottelussa ja nostanut kauden maalisaldonsa 17:ään.

– Melkoinen lopetus. Kaikki, mitä siinä tapahtui. Suurin asia on, että saimme kaksi pistettä ja löysimme keinot jollain tavalla, Granlund sanaili Predatorsin verkkosivuilla.

Kesken kauden Nashvillen päävalmentajaksi tullut John Hynes myönsi, ettei ollut koskaan nähnyt vastaavaa maalia ennen päätössummerin soittoa. Hynes kiitteli joukkuettaan sinnikkyydestä.

– Pitää ymmärtää, että peleissä tapahtuu huonoja asioita, mutta pitää vain pysyä keskittyneenä. Luulen, että se on suuri oppitunti meille, Hynes sanoi.

Predatorsin maalinsuulla torjuntavastuun kantoi Juuse Saros, joka nappasi kiinni 36 kiekkoa.

Vankka etu kilpailijoihin nähden

Nashville on keskisessä divisioonassa neljäntenä ja kiinni lännen viimeisessä pudotuspelipaikassa. Joukkueella on pudotuspelitaistossa etu kilpailijoihinsa nähden ottelumäärässä, sillä se on pelannut vasta 63 ottelua. Divisioonakilpailija ja länsilohkossa yhdeksäntenä oleva Winnipeg Jets on sen kanssa tasapisteissä 72 pisteessä, mutta pelannut jo 66 ottelua.

Viimeisestä lännen pudotuspelipaikasta kilpailee tällä hetkellä myös Arizona Coyotes, mutta se on jäänyt Nashvillestä jo kaksi pistettä ja pelannut Winnipegin tavoin 66 ottelua. 63 ottelua pelannut Minnesota kärkkyy 69 pisteessä.

Pudotuspeleihin selviytyvät itä- ja länsilohkossa kunkin divisioonan kolme parasta joukkuetta. Näiden joukkueiden lisäksi jatkopaikan saavat molemmissa lohkoissa kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta.