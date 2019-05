Mikko Rantanen antoi kaksi maalisyöttöä, joista toinen oli täysin käsittämätön – katso video

Mikko Rantanen syötti kaksi maalia, kun Colorado Avalanche voitti San Jose Sharksin 3–0. Länsilohkon toisen kierroksen ottelusarja on neljän pelin jälkeen tasatilanteessa 2–2.

Rantanen (5+8) ja hänen joukkuekaverinsa Nathan MacKinnon (6+7) ovat keränneet yhdeksässä pudotuspeliottelussa 13 tehopistettä ja ovat pudotuspelien pistepörssin kärjessä.

– Tämä oli valtavan tärkeä voitto. Se yhdistää joukkueemme. Kun pudotuspeleissä häviää, se tuntuu maailmanlopulta, erityisesti, jos häviää kolmannessa pelissä ja jää 1–2 tappiolle, mutta pystyimme ottamaan opiksemme ja voittamaan tänään, Rantanen sanoi Avalanchen nettisivuilla.

Coloradon maalivahti Philipp Grubauer torjui 32 laukausta ja lisäsi ansioluetteloonsa uransa ensimmäisen nollapelin NHL:n pudotuspeleissä. Grubauer on myös ensimmäinen saksalainen maalivahti, joka on pystynyt nollapeliin NHL:n pudotuspeleissä.

Rantasen syöttöpisteet tulivat MacKinnonin 1–0-maaliin toisen erän puolivälissä ja Colin Wilsonin kolmannen erän alussa ylivoimalla iskemään 2–0-maaliin. Jälkimmäisen syötön Rantanen antoi maalin edessä jalkojensa välistä taaksepäin. Katso video tilanteesta alta.

