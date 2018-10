Mikko Rantanen ja Sebastian Aho jatkoivat tehoiluaan NHL:ssä – katso videot

Coloradon Mikko Rantasen ja Carolinan Sebastian Ahon pisteputki on venynyt jääkiekon NHL:ssä nyt yhdeksän ottelun mittaiseksi. Rantanen teki Philadelphiaa vastaan kaksi maalia, ja Aho nappasi syöttöpisteen Detroitissa pelatussa ottelussa.

Colorado voitti Philadelphian vieraissa 4–1. Rantanen vastasi joukkueensa avausmaalista, joka syntyi ensimmäisen erän alkuminuuteilla.

Toisen kerran Rantanen osui aivan ottelun lopussa tyhjään maaliin.

Rantasen tilasto näyttää ottelun jälkeen neljää maalia ja 12 syöttöpistettä.

1990–2000-lukujen kestomenestyjä Detroitin alkukausi on ollut surkea, kun liigajumbo on voittanut kahdeksasta ottelustaan vain yhden. Maanantaina joukkue hävisi kotikaukalossaan Carolina Hurricanesille 1–3. Sebastian Aho sai syöttöpisteen Carolinan toisesta maalista, jonka viimeisteli Michael Ferland toisessa erässä. Aho on tehnyt tällä kaudella neljä maalia ja hankkinut 10 syöttöpistettä.

Winnipegin Patrik Laine jäi pisteittä, kun Winnipeg Jets voitti kotona St. Louisin 5–4 jatkoajan jälkeen.