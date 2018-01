Mikko Rantanen nousi vaivihkaa NHL:n eturiviin – "Pelaaminen on erittäin hauskaa"

Patrik Laine, Sebastian Aho ja tapaus Jesse Puljujärvi. Paljon puhetta Suomi-kiekon kultaisesta sukupolvesta. Siinä sivussa vain meinasi unohtua, kuinka hyvä pelaaja 21-vuotias Mikko Rantanen oikeastaan on.

Tällä kaudella Rantanen on jatkanut paljolti siitä, mihin hän viime keväänä MM-kisoissa jäi. Hän oli Suomen joukkueen harvoja ilonaiheita MM-turnauksessa ja teki läpimurron yhdeksi Leijonien vastuunkantajista. Kuluvalla kaudella jälki on ollut mainiota myös NHL-jäillä.

Rantanen on ollut yksi suurimpia syitä siihen, että Colorado Avalanche on noussut viime kauden mahalaskun jälkeen jälleen tavoittelemaan paikkaa pudotuspeleistä.

Avalanche on parantanut monella osa-alueella, mutta ryhtiliikkeen takana ovat erityisesti joukkueen luottohyökkääjät Nathan MacKinnon ja Rantanen.

Taitavan ja nopean MacKinnonin kyvyt ovat olleet tiedossa, mutta tällä kaudella kanadalaistähti on kohonnut uudelle, entistä säihkyvämmälle tasolle. MacKinnon rikkonee NHL:n yhden kauden piste-ennätyksensä piakkoin. Rantasen osaa tässä keitoksessa ei voi väheksyä.

– Mikon kanssa on helppo pelata. Hänen liikkeitään on helppo ennakoida, kehui MacKinnon NHL:n nettisivuilla.

Moderni voimahyökkääjä

Rantanen on jo yhden kauden piste-ennätyksensä murskannut. Suomalaishyökkääjä on ollut viime peleissä huikeassa iskussa, ja hänelle oli maanantaina kirjattu 15+26=41 tehopistettä 41 ottelussa tällä kaudella.

Kokonaisvaltaisen pelin parantumisesta kielii se, että Rantanen on saanut hilattua plusmiinus-saldonsa plussan puolelle. Viime kauden päätteeksi hänen plusmiinus-tilastonsa oli pahasti pakkasen puolella lukemassa –25.

– Juuri nyt pelaaminen on erittäin hauskaa. Mutta ei saa mukavoitua liikaa. Työntekoa on jatkettava, Rantanen tuumi Denver Post -lehdelle.

Rantanen on vahva ja isokokoinen junttura, jolta on vaikea riistää kiekkoa. Raameja löytyy, mutta Rantasen eteneminen on silti verrattain sulavaa. Rantasen peliasento on myös sellainen, että hän vaikuttaa olevan koko ajan valmiina laukomaan tai jatkamaan kiekon nopeasti joukkuetoverille.

Rantasen fysiikkaa on kesäisin hiottu kuntoon kokeneen valmentajan Hannu Rautalan opein. Rautaa on ladottu tankoon kiitettäviä määriä, mutta treeneissä on tietenkin pyritty panostamaan lajia palveleviin harjoitteisiin. Mitään punttikallea Rantasesta ei ole tarkoitus tehdä.

Muun muassa parantuneen fysiikan myötä Rantasen peliin on tullut ripaus lisää yllätyksellisyyttä. Hän kykenee esimerkiksi entistä terävämpiin rytminvaihdoksiin.

Johtajuutta

Rantanen pelasi viime kevään MM-kisoissa tulosvastuullisessa roolissa ja onnistui hienosti. Hänet nostettiin kesken MM-turnauksen Leijonien ykkösketjuun Sebastian Ahon ja Valtteri Filppulan rinnalle. Suorituksen arvoa nostaa se, että MM-turnauksen aikana Rantasta vaivasi tiettävästi polvivamma.

Poru ja pyöritys Leijonien ympärillä oli MM-turnauksen aikana huimaa, mutta se ei tuntunut Rantasta hätkäyttävän. Hän esiintyi kaukalossa ja sen ulkopuolella rentona ja itsevarmana.

Aiemmin Rantanen toimi nuorten MM-kultajoukkueen kapteenina, ja hänellä on selkeästi johtavan pelaajan ominaisuuksia. Tämä oli yksi syy siihen, miksi Colorado päätti häneen panostaa.