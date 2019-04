Miro Heiskanen laukoi kaksi maalia playoff-avauksessa, Patrik Laine yhden – katso osumat videolta

Dallasin Miro Heiskanen oli loistovireessä ottelussa Nashvilleä vastaan jääkiekon NHL:ssä. Heiskanen iski kaksi maalia pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Heiskasen Dallas vei voiton lukemin 3–2.

Nashvillen maalia vahtinut Pekka Rinne torjui 26 kertaa.

Ensimmäistä kauttaan NHL:ssä pelaava Heiskanen keräsi runkosarjassa tehot 12+21.

Katso Heiskasen osumat alta.

So slick. Miro Heiskanen puts on the brakes and ties it up. #GoStars pic.twitter.com/6W2eaTqMLQ — Dallas Stars (@DallasStars) 11. huhtikuuta 2019

That shot



We'll be appreciating it for years to come. #GoStars pic.twitter.com/qJs9pnOocU — Dallas Stars (@DallasStars) 11. huhtikuuta 2019

Myös Winnipegin Patrik Laine onnistui maalinteossa illan ottelussa. Laine iski joukkueensa ainoan maalin ottelussa St. Louisia vastaan. St. Louis voitti pudotuspelien ensimmäisen kierroksen länsilohkon ottelun maalein 2–1.

Laineen maali syntyi ottelun ensimmäisessä erässä ja Winnipeg pysyi johtoasemassa aina kolmanteen erään saakka. Kolmannessa erässä St. Louis onnistui kuitenkin iskemään kiekon verkkoon kahdesti. St. Louisin maaleista vastasivat David Perron ja Tyler Bozak.

Laineen maalia olivat avittamassa Bryan Little ja Dustin Byfuglien. Katso maali alta.

Laineella takana pitkiä maalittomia kausia

Laine on laukonut tällä kaudella nyt yhteensä 31 maalia ja tehnyt 20 syöttöpistettä. Laine löi runkosarjassa siis rikki 30 maalin rajapyykin. Lukema on komea, mutta kalpenee kahden edellisen kauden 36 ja 44 maalin saldoille. Tämän kauden ongelmia alleviivaa se, että Laine teki maaleistaan peräti 18 marraskuussa. Sen jälkeen hän on sytyttänyt punalampun vain yhdeksän kertaa.

– Kuivat kaudet ovat rankkoja, mutta silloin alkaa ajatella, mitä voisi tehdä paremmin pelin muilla osa-alueilla, Laine paalutti NHL:n suomenkielisten verkkosivujen kolumnissaan.

Viime kaudella Laineen ja Winnipegin liito jatkui länsilohkon finaaleihin asti, mutta siellä Erik Haulan Las Vegasin ruletti pyöräytti Winnipegin kesälomalle.

Islanders vei voiton jatkoerässä

New York Islandersin suomalaiskaksikko Valtteri Filppula ja Leo Komarov saivat molemmat yhden syöttöpisteen ottelussa Pittsburghia vastaan. New York voitti jatkoerään edenneen itälohkon ensimmäisen pudotuspeliottelun maalein 4–3.

Filppula ja Komarov olivat syöttämässä Nick Leddyn viimeistelemää maalia.

Jatkoerässä voittoon vieneen maalin teki Josh Bailey.

Pudotuspelien joka vaiheessa jatkoon menijä ratkeaa neljällä voitolla eli ottelusarjoihin kuuluu enintään seitsemän ottelua.