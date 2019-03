Mitä jää käteen Lappeenrannan reissulta? - Rasitettu JYP huilanneen SaiPan kynsiin

ASETELMA: Mitä jää jyväskyläläiselle talviurheilulle käteen tämän päivän Lappeenrannan reissuilta? Ennen kuin illan kiekkopeli lyödään tulille, isännöi paikallinen Veiterä JPS:aa jääpallon bandyliigan finaalissa aivan siinä naapurissa. Runkosarjan voittaja, hallitseva mestari on suosikki, JPS paineeton altavastaaja.

Jääkiekon puolella kaikki on toisin. SaiPa ei ole hallitseva mestari, eikä voita runkosarjaa, mutta sääliplayoffin kotiedusta se yhä kamppailee ja tämän ottelun suosikki se on. Paikka jatkopeleissä on sputnikeille jo varma.

JYPillä tilanne on tunnetusti toisenlainen. Mahalaskukauden jälkeen hurrikaaniryhmä saa jännittää aivan kalkkiviivoille, pääseekö se edes jatkamaan pelejään, kun 60 kierrosta on taputeltu. Se on yksitoista kertaa peräkkäin puolivälieriin selvinneelle organisaatiolle melkoisen nolo tilanne.

SaiPan lepoetu on ilmeinen. Se pelasi viimeksi keskiviikkona Mikkelissä, kun JYP raatoi eilisiltana kieli vyön alla tappio-ottelussa Kärppiä vastaan ja joutuu vielä matkustamaankin. Viikko sitten nähtiin samantyyppinen tilanne Lahdessa ja silloin hurrikaani jäi täysin pelikaanin jyrän alle. Sama vaara vaanii tälläkin kertaa. Peräkkäispelien vaikeudet ja jatkuvasti nähdyt laskevan trendin pelit laittavat miettimään, menikö joukkueen kesäharjoittelussa jokin totaalisesti vihkoon?

Mutta kesää on turha murehtia nyt, on vain voitettava. Sport vaanii viiden pisteen päässä ja kohtaa tänään toisena iltana peräkkäin sarjajumbo Ässät. Sopii olettaa, että kotkalauma kaapii eilisen tapaan mukaansa kolme pistettä. JYPillä ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä samoin, muuten kausi saattaa päättyä jo tiistaina Kouvolassa.

Illan kotijoukkueella on esittää melkomoinen sairaslista. Cody Kunyk, Joni Nikko, Santeri Virtanen, Emil Oksanen, Anssi Löfman, Vladimir Denisov, Kasperi Torikka, Veeti Vainio ja Roy Radke ovat loukkaantuneiden kirjoissa. JYPissä sama kohtalo on ainoastaan Juuso Vainiolla.

ARVIO: Kauden kolme aiempaa kohtaamista ovat kaikki päättyneet maalin erolla. Kummallakin on yksi jatkoaikavoitto, SaiPalla yksi varsinaiselta peliajalta. SaiPa on voittanut 3-2 (ja.) ja 2-1, JYP 4-3. Maalin peli lienee tämäkin, mutta runsas- vai vähämaalinen? Sanotaan vähä. SaiPa voittaa 2-1.

SEURAA HEITÄ: Juuso Vainion loukkaantumisen myötä jälleen kokoonpanoon palannut Roni Allén on ollut eräs JYPin tämän kauden menetettyjä mahdollisuuksia. Pelirohkea ja jämäkkä 20-vuotias puolustaja olisi pitkin kautta ansainnut enemmän vastuuta kuin on konkareiden takana saanut. Eilen Allén pelasi uransa ennätysminuutit 20:29 ja oli mukana ylivoimassakin. JYP on viime vuosina tupuloinut kahmalokaupalla lahjakkaita nuoria puhkeamaan kukkaan jossain muualla. Allénin kohdalla ei pida tehdä samaa virhettä.

Mihin on menossa JYP-kasvatti Topi Nättisen ura? Viime kaudella Nättinen nakutti uransa ennätyspisteet 14+28=42 ja pelasi täydet 60 ottelua. Nyt kausi on ollut rikkonaisempi, kun tilillä on vain 40 matsia ja niissä 2+13=15 tehopistettä. Hämmentävin on Nättisen plusmiinus-lukema -21. Se on liigan kolmanneksi heikoin. No, ehkä hän rankaisee tänään kasvattajaseuraansa...